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Il Laos registra una crescita economica del 5% nel primo semestre del 2026

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 18, 2026 #Laos

Nel primo semestre del 2026 l’economia laotiana è cresciuta del 5%, sostenuta soprattutto dai servizi, dall’industria, dal turismo e dal manifatturiero. Il governo prevede che investimenti e ripresa dei consumi continueranno a favorire l’espansione nella seconda metà dell’anno.

Lao News Agency – 6 luglio 2026

Nel primo semestre del 2026 l’economia laotiana è cresciuta del 5%, sostenuta dalla continua espansione dei servizi, dell’industria, del turismo e del settore manifatturiero, ha dichiarato il Primo Ministro Sonexay Siphandone il 6 luglio, intervenendo alla sessione straordinaria in corso dell’Assemblea Nazionale.

Secondo il rapporto del governo, la crescita economica ha accelerato rispetto al 4,8% registrato nello stesso periodo del 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato del 5,5% nel primo trimestre, per poi rallentare al 4,6% nel secondo. A prezzi correnti, il PIL ha raggiunto un valore stimato di 199.987 miliardi di kip, pari al 48% dell’obiettivo annuale di 417.523 miliardi di kip.

Il settore dei servizi si è confermato il principale motore della crescita, registrando un’espansione del 5,3% e rappresentando il 37,2% del PIL. Alberghi, ristoranti, servizi legati al turismo, trasporti e commercio all’ingrosso e al dettaglio hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, grazie alla continua ripresa delle attività economiche e degli arrivi turistici.

Il settore industriale è cresciuto del 5,1%, contribuendo per il 35% al PIL. L’espansione è stata trainata dall’edilizia e dall’industria manifatturiera, compresi i comparti della lavorazione del legno, della produzione di carta, della trasformazione dei metalli e della fabbricazione di macchinari.

Il settore agricolo ha registrato una crescita del 4,3%, rappresentando il 17,4% del PIL. La coltivazione del riso nella stagione secca ha interessato 98.012 ettari, con una produzione di 441.000 tonnellate, in aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente. La semina del riso nella stagione delle piogge procede secondo i programmi e la produzione annua dovrebbe raggiungere i 3,31 milioni di tonnellate.

Le attività manifatturiere e artigianali hanno generato una produzione del valore di 11.691 miliardi di kip, raggiungendo il 50% dell’obiettivo annuale e facendo segnare un incremento del 16,8% su base annua. La produzione di bevande, articoli di carta, prodotti chimici, gomma e materie plastiche figura tra i comparti che hanno registrato la crescita più rapida.

Il governo ha dichiarato che l’economia continua a seguire un percorso di ripresa stabile e che gli investimenti nell’agricoltura, nel settore manifatturiero, nel turismo e nelle infrastrutture dovrebbero sostenere la crescita per il resto del 2026. I dati relativi al PIL pro capite e al reddito nazionale lordo pro capite saranno resi noti alla fine dell’anno.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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