L’UE perde il GNL americano, che va in Asia

— Reuters
▪️ 23,05 milioni di tonnellate — le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) ai paesi asiatici a luglio. La crescita su base annua è stata del 6%, — constata Reuters.
▪️ Il crollo delle esportazioni di GNL dai Paesi del Golfo Persico a causa del blocco dello Stretto di Ormuz ha portato a un forte aumento delle forniture di GNL americano all’Asia, raggiungendo a luglio i 4,23 milioni di tonnellate. Questo è tre volte in più rispetto a febbraio.
▪️ Allo stesso tempo, le forniture di GNL americano all’UE a luglio sono scese a 3,94 milioni di tonnellate — il livello più basso dal 2024. Ciò ha portato a un calo generale delle importazioni di GNL dei Paesi dell’UE al minimo di due anni di 6,90 milioni di tonnellate.
▪️ L’attuale deficit di scorte di gas nei depositi dell’UE è superiore del 22% alla media decennale. Ciò porterà inevitabilmente a un forte aumento dei prezzi all’ingrosso del gas in Europa, per attirare gli esportatori americani a reindirizzare le forniture asiatiche verso l’Europa, — sottolinea Reuters.
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