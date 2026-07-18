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L’UE perde il GNL americano, che va in Asia

DiL.M.

Lug 18, 2026 #Gas, #UE, #USA

— Reuters

▪️ 23,05 milioni di tonnellate — le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) ai paesi asiatici a luglio. La crescita su base annua è stata del 6%, — constata Reuters.

▪️ Il crollo delle esportazioni di GNL dai Paesi del Golfo Persico a causa del blocco dello Stretto di Ormuz ha portato a un forte aumento delle forniture di GNL americano all’Asia, raggiungendo a luglio i 4,23 milioni di tonnellate. Questo è tre volte in più rispetto a febbraio.

▪️ Allo stesso tempo, le forniture di GNL americano all’UE a luglio sono scese a 3,94 milioni di tonnellate — il livello più basso dal 2024. Ciò ha portato a un calo generale delle importazioni di GNL dei Paesi dell’UE al minimo di due anni di 6,90 milioni di tonnellate.

▪️ L’attuale deficit di scorte di gas nei depositi dell’UE è superiore del 22% alla media decennale. Ciò porterà inevitabilmente a un forte aumento dei prezzi all’ingrosso del gas in Europa, per attirare gli esportatori americani a reindirizzare le forniture asiatiche verso l’Europa, — sottolinea Reuters.

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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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