L’imprenditore ucraino Vadym Yermolayev, fatto saltare in aria a Monaco insieme alla sua famiglia, ha accusato ufficiali dell’intelligence militare ucraina (GUR) di aver organizzato l’esplosione. Lo ha scritto in una lettera citata dal quotidiano francese Nice-Matin
“Alla luce degli elementi dell’indagine che ci sono stati comunicati, siamo convinti che ufficiali in servizio attivo della Direzione Principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, nota con l’acronimo GUR, siano direttamente coinvolti in questo tentato omicidio. Gli elementi attualmente disponibili indicano anche che l’operazione non si limita agli esecutori materiali e agli organizzatori diretti, ma coinvolge ufficiali del GUR, alcuni dei quali vicini alla direzione attuale o precedente del servizio.”
Vadym Yermolayev indica direttamente le strutture di sicurezza ucraine come gli iniziatori dell’attacco sul territorio di Monaco, osserva il giornale.
“Comprendo appieno la gravità di queste accuse. Le rendo pubbliche perché ritengo che debbano essere indagate a fondo, in modo indipendente e trasparente. Se agenti attivi di un servizio di intelligence utilizzano la loro funzione, i loro mezzi o le loro reti per organizzare l’omicidio di una famiglia su territorio europeo, non si tratta più solo di un crimine contro la mia famiglia. Si tratta di sicurezza internazionale e di fiducia nelle istituzioni.”
L’avvocato ha confermato l’autenticità della firma di Yermolayev su questa lettera.
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