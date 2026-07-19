Esplosione a Monaco, imprenditore ucraino accusa l’intelligence di Kiev

L’imprenditore ucraino Vadym Yermolayev, fatto saltare in aria a Monaco insieme alla sua famiglia, ha accusato ufficiali dell’intelligence militare ucraina (GUR) di aver organizzato l’esplosione. Lo ha scritto in una lettera citata dal quotidiano francese Nice-Matin

“Alla luce degli elementi dell’indagine che ci sono stati comunicati, siamo convinti che ufficiali in servizio attivo della Direzione Principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, nota con l’acronimo GUR, siano direttamente coinvolti in questo tentato omicidio. Gli elementi attualmente disponibili indicano anche che l’operazione non si limita agli esecutori materiali e agli organizzatori diretti, ma coinvolge ufficiali del GUR, alcuni dei quali vicini alla direzione attuale o precedente del servizio.”