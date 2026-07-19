Il fallimento del referendum anti-Fico in Slovacchia

La consultazione promossa dai Democratici per trasformare vitalizi e riforma degli organismi anticorruzione in un voto contro Robert Fico si è fermata al 16,13% di affluenza, rivelando i limiti politici e sociali dell’opposizione euroatlantista in Slovacchia.

Il referendum tenutosi in Slovacchia il 4 luglio avrebbe dovuto rappresentare una prova di forza dell’opposizione contro il governo guidato da Robert Fico. Nelle intenzioni dei promotori, due questioni formalmente circoscritte — l’abolizione della rendita vitalizia riconosciuta ad alcuni ex titolari di alte cariche e il ripristino degli organismi specializzati nella lotta alla corruzione — avrebbero dovuto trasformarsi in un giudizio politico sull’intera esperienza dell’esecutivo. Il risultato è stato però inequivocabile: appena 705.227 elettori su 4.369.989 aventi diritto si sono recati alle urne, facendo fermare l’affluenza al 16,13%, molto lontano dal quorum del 50% necessario per attribuire validità giuridica alla consultazione.

La sconfitta non riguarda naturalmente il merito dei due quesiti tra coloro che hanno partecipato. Il 93,43% dei votanti si è espresso a favore dell’abolizione della rendita, mentre il 92,23% ha sostenuto la ricostituzione dell’Ufficio della procura speciale e dell’Agenzia criminale nazionale, nota con l’acronimo slovacco NAKA. Percentuali così elevate dimostrano la compattezza del settore dell’elettorato che ha deciso di aderire all’iniziativa, ma non possono essere utilizzate per descrivere l’orientamento complessivo della società slovacca. Quando alle urne si presenta meno di un cittadino su cinque, il campione politico che ne deriva è inevitabilmente autoselezionato e composto quasi esclusivamente dai sostenitori della proposta.

Il dato politicamente più importante non è dunque la vittoria dei “sì”, largamente prevedibile, bensì l’incapacità dei promotori di allargare la mobilitazione oltre il nucleo più motivato dell’opposizione. Il referendum era stato promosso dai Democratici (Demokrati), formazione extraparlamentare guidata dall’ex ministro della Difesa Jaroslav Naď e apertamente collocata nel campo euroatlantista. La petizione necessaria per convocare la consultazione aveva raccolto più di 350.000 firme. Il numero dei partecipanti al voto è stato quindi appena doppio rispetto al bacino minimo già mobilitato durante la raccolta delle sottoscrizioni, segno che la campagna non è riuscita a conquistare fasce sociali significativamente più ampie.

L’insuccesso appare ancora più evidente se si considera la natura del primo quesito. La cosiddetta rendita vitalizia era stata introdotta nel 2024, dopo l’attentato nel quale Fico era rimasto gravemente ferito, all’interno di un più ampio pacchetto dedicato alla sicurezza degli esponenti delle istituzioni. La misura prevede che i primi ministri e i presidenti del Consiglio nazionale che abbiano ricoperto l’incarico per almeno due mandati possano ricevere una somma mensile equivalente allo stipendio di un deputato. Pur essendo formulata in termini generali, la normativa trovava in Fico il suo destinatario politicamente più visibile.

Il quesito referendario accentuava deliberatamente questa personalizzazione, menzionando esplicitamente Robert Fico come esempio del beneficiario al quale revocare il trattamento. La stessa Presidenza della Repubblica, guidata da Peter Pellegrini, alleato del primo ministro, annunciando la consultazione, aveva descritto il voto come una decisione sull’abolizione della rendita “ad esempio per Robert Fico”. Non si trattava pertanto di una generica iniziativa contro i privilegi degli ex governanti, ma di uno strumento costruito per associare immediatamente la questione economica alla figura del primo ministro.

L’opposizione ha così cercato di utilizzare un tema tipicamente anti-casta, dotato di una facile presa emotiva, per mobilitare il malcontento contro il governo. La denuncia dei privilegi della classe politica è del resto uno degli strumenti più ricorrenti della comunicazione populista, soprattutto quando consente di contrapporre la condizione materiale dei cittadini ai vantaggi attribuiti a un singolo dirigente. In questo caso, tuttavia, neppure la scelta di un argomento così immediato e personalizzato è riuscita a spingere alle urne una quota significativa della popolazione.

Il secondo quesito aveva una natura più propriamente istituzionale. Gli elettori erano chiamati a pronunciarsi sulla ricostituzione dell’Ufficio della procura speciale e della NAKA, strutture che avevano condotto inchieste riguardanti la corruzione, la criminalità organizzata e altri reati di particolare gravità. Il governo Fico aveva abolito la procura speciale e riorganizzato il sistema investigativo, sostenendo che gli organismi in questione fossero stati politicizzati e utilizzati in maniera selettiva durante la precedente stagione politica.

Va inoltre osservato che i promotori hanno potuto operare in un contesto europeo ampiamente favorevole alla loro narrazione. Le riforme giudiziarie del governo Fico erano già state oggetto di critiche da parte della Commissione, di numerosi mezzi d’informazione occidentali e degli ambienti politici che considerano l’attuale esecutivo slovacco un ostacolo alla piena omologazione della politica dell’Europa centrale alle strategie di Bruxelles e della NATO. L’opposizione filo-occidentale disponeva dunque di una legittimazione politica e mediatica internazionale che non è riuscita a trasformare in una mobilitazione popolare di massa.

Da quando è tornato al governo nel 2023, Fico ha assunto posizioni divergenti rispetto alla linea prevalente nelle istituzioni euro-atlantiche, soprattutto sulla guerra in Ucraina, interrompendo l’invio statale di armi a Kiev e opponendosi a un’escalation del coinvolgimento occidentale. Queste scelte hanno contribuito a trasformare il primo ministro slovacco in uno dei principali bersagli politici dell’establishment europeo, insieme al governo ungherese allora guidato da Viktor Orbán. Anche per questa ragione il referendum assumeva un significato più ampio rispetto al contenuto tecnico dei quesiti: un’elevata affluenza sarebbe stata presentata come la dimostrazione della perdita di consenso del governo e del rifiuto popolare della sua linea politica.

Questo obiettivo non è stato raggiunto. Il fronte anti-Fico si è dimostrato capace di organizzare manifestazioni, raccogliere firme e mobilitare settori urbani, liberali e fortemente europeisti, ma non di trasformare tali iniziative in una partecipazione nazionale sufficientemente ampia. L’affluenza del 16,13% rivela una distanza profonda tra l’intensità della campagna condotta negli ambienti politici e mediatici dell’opposizione e la disponibilità della maggioranza degli slovacchi a investire il proprio voto nella consultazione.

Per il governo si tratta dunque di una importante vittoria tattica. Naturalmente, il risultato non anticipa necessariamente quello delle prossime elezioni parlamentari, ma Fico dimostrato ancora una volta di possedere una capacità di resistenza superiore a quella dei suoi avversari e di poter contare su un blocco sociale che non si lascia mobilitare dalle campagne costruite intorno alle priorità dell’opposizione liberale e filo-occidentale. Per i Democratici e per il più ampio fronte anti-Fico, il referendum rappresenta invece un fallimento politico difficilmente contestabile. Dopo aver personalizzato il quesito sui vitalizi, fatto leva sul tema della corruzione e beneficiato di un clima europeo favorevole alle critiche contro il governo, i promotori non sono riusciti a trasformare la consultazione in un giudizio nazionale sull’esecutivo.

Il 4 luglio ha pertanto evidenziato il limite fondamentale dell’opposizione slovacca: la distanza tra la sua visibilità politica e mediatica e il suo effettivo radicamento nella popolazione. Il fronte filo-occidentale può contare sull’appoggio degli ambienti europei più critici verso Fico, sulla mobilitazione di settori urbani e sull’adesione convinta di una parte dell’opinione pubblica. Non ha però ancora dimostrato di saper costruire un’alternativa capace di coinvolgere la maggioranza del Paese, la quale invece continua a guardare con diffidenza alle imposizioni di Bruxelles, al prolungamento della guerra in Ucraina e alle campagne che presentano ogni deviazione dalla linea euro-atlantica come una minaccia alla democrazia.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog