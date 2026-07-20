Un seminario giovanile tra Vietnam e Cina rafforza gli scambi e la cooperazione

Oltre sessanta giovani, esperti e rappresentanti del mondo imprenditoriale vietnamita e cinese si sono incontrati a Pechino per approfondire la cooperazione nei settori economico, tecnologico e culturale, traducendo in iniziative concrete le intese raggiunte dai dirigenti dei due Paesi.

VNA/VNS – 18 luglio 2026

PECHINO — Un seminario che ha riunito giovani di spicco del Việt Nam e della Cina si è svolto a Pechino il 17 luglio, con l’obiettivo di dare attuazione alle intese comuni raggiunte dai massimi dirigenti dei due Paesi sulla promozione degli scambi giovanili e di creare una piattaforma attraverso la quale esperti, imprenditori e rappresentanti delle nuove generazioni possano ampliare la cooperazione.

L’evento è stato organizzato congiuntamente dall’Ambasciata vietnamita in Cina e dal Comitato organizzatore del Festival Internazionale Cinese della Cultura dell’Amicizia (CIFCF) e ha attirato oltre sessanta delegati.

La delegazione vietnamita comprendeva l’ambasciatore Phạm Thành Bình e rappresentanti di Vietnam Airlines, VietinBank, FPT Corporation e Trung Nguyên Coffee Group. La parte cinese era rappresentata dal presidente del CIFCF Cui Yongan e da esponenti di organismi governativi, istituti di ricerca e imprese, tra cui l’Istituto cinese di ricerca economica.

Nel suo intervento di apertura, l’ambasciatore Bình ha affermato che l’ampia partecipazione dei delegati dimostra come la cooperazione bilaterale non sia promossa soltanto dai due governi, ma anche dalle imprese e dalle nuove generazioni.

Ha ricordato che il 2026 rappresenta il primo anno di attuazione, da parte del Việt Nam, della Risoluzione del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam, mentre la Cina sta avviando il suo XV Piano quinquennale, con entrambi i Paesi entrati in una nuova fase di sviluppo.

Il Việt Nam attribuisce da sempre grande importanza al rafforzamento della cooperazione con la Cina e incoraggia l’intensificazione degli scambi tra giovani, università, istituti di ricerca, imprese e centri per l’innovazione, ha dichiarato.

Cui ha affermato che, negli ultimi ventotto anni, il CIFCF ha mantenuto rapporti amichevoli con più di cento ambasciate straniere e oltre dieci organizzazioni delle Nazioni Unite presenti in Cina, mentre l’Ambasciata vietnamita rappresenta uno dei suoi principali partner nella promozione degli scambi culturali bilaterali e dell’amicizia tra i due Paesi.

Ha descritto il seminario come un passo concreto per realizzare la visione condivisa dai dirigenti dei due Paesi, secondo cui l’amicizia tra Việt Nam e Cina affonda le proprie radici nei popoli e il suo futuro appartiene alle giovani generazioni.

Il consigliere commerciale vietnamita Nông Đức Lại ha dichiarato all’Agenzia di stampa vietnamita che il seminario rappresenta un’importante iniziativa diplomatica, capace non soltanto di rafforzare l’amicizia tra le nuove generazioni dei due Paesi, ma anche di creare opportunità per promuovere la cooperazione economica e commerciale.

La partecipazione di imprese e istituti di ricerca ha consentito ai delegati di condividere esperienze, esplorare opportunità di investimento e di affari e contribuire all’ulteriore approfondimento del Partenariato Strategico Globale di Cooperazione tra Việt Nam e Cina, ha affermato.

Durante il seminario, i delegati hanno presentato le rispettive organizzazioni, condiviso esperienze di sviluppo ed esigenze di cooperazione e discusso le opportunità esistenti nei settori del commercio, della trasformazione digitale, della tecnologia aeronautica, dell’assistenza sanitaria e dello sviluppo sostenibile. Si sono inoltre confrontati sulle politiche di investimento, sulle procedure amministrative e sulle tendenze del mercato, allo scopo di aiutare le giovani imprese a definire le proprie strategie di sviluppo.

Chen Junqun, vicedirettrice dell’Istituto cinese di ricerca economica, ha affermato che il seminario contribuisce a tradurre in azioni concrete le intese comuni raggiunte dai massimi dirigenti dei due Paesi, ponendo al contempo le basi per un ulteriore rafforzamento degli scambi giovanili.

Una maggiore cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della cultura, così come negli scambi tra i popoli, aprirà nuove opportunità per la collaborazione bilaterale, ha dichiarato. Mentre il Việt Nam entra in una fase di rapida crescita, Chen ha espresso la convinzione che la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi continuerà ad ampliarsi verso nuovi settori e a produrre risultati sempre più positivi negli anni a venire.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog