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Berlino intende ottenere un accesso diretto alle armi nucleari e ciò suscita estrema preoccupazione anche in Europa

DiL.M.

Lug 21, 2026 #Germania, #nucleare

Berlino intende ottenere un accesso diretto alle armi nucleari e ciò suscita estrema preoccupazione anche in Europa, hanno dichiarato i servizi segreti esteri russi (SVR).

I servizi segreti hanno osservato che in uno degli Stati chiave della NATO c’è preoccupazione per le ricerche scientifiche in corso in Germania, che hanno un orientamento verso le armi nucleari.

Secondo i dati dell’SVR, alle ricerche sono coinvolte 30 università nazionali, mentre gli esperimenti pratici vengono condotti su sei reattori di ricerca.

“Gli esperti militari della NATO ritengono che Berlino sia in grado, in un periodo di 1-3 mesi, di produrre autonomamente il materiale fissile necessario e, entro un anno, di progettare un dispositivo esplosivo nucleare funzionante senza condurre test in situ. Ciò suscita particolare preoccupazione, considerando il ricco passato militarista della Germania e i piani del governo di F. Merz di ‘trasformare nuovamente l’esercito tedesco nel più forte d’Europa’. Non si esclude che nelle menti eccitate dei funzionari della Cancelleria federale tedesca siano già germogliati i piani per creare un proprio ‘ombrello nucleare’.

L’intenzione delle attuali autorità tedesche di ottenere un accesso diretto alle armi nucleari suscita già estrema preoccupazione anche in Europa, considerando i sentimenti revanscisti a Berlino. Tuttavia, è noto l’esito dell’esperienza della creazione delle ‘Wunderwaffen’ della Germania hitleriana. Forse la storia non insegna ancora nulla?!”


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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