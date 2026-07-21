Cuba: il Consiglio di Stato approva nuovi decreti-legge nell’ambito dell’attuazione delle trasformazioni economiche e sociali

Il Consiglio di Stato cubano ha approvato due nuovi decreti-legge destinati ad aggiornare il sistema imprenditoriale statale e la disciplina delle cooperative agricole, nell’ambito dell’attuazione delle trasformazioni economiche e sociali promosse dalle istituzioni del Paese.

Parlamento cubano – 16 luglio 2026

I decreti-legge «Sul sistema imprenditoriale statale cubano» e «Recante modifica del Decreto-legge n. 76 sulle cooperative agricole» sono stati approvati durante la sessione straordinaria del Consiglio di Stato, convocata nell’ambito del processo di attuazione delle trasformazioni economiche e sociali e presieduta dal presidente dell’organo, Esteban Lazo Hernández.

Nel corso della riunione è stato spiegato che l’attuazione delle trasformazioni economiche e sociali esaminate dall’Ufficio Politico, dal Plenum Straordinario del Comitato Centrale del Partito, dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare e dal Consiglio dei Ministri rende necessario aggiornare il quadro normativo che disciplina il sistema imprenditoriale statale cubano.

Il primo dei decreti-legge approvati mira a regolamentare i principi generali di organizzazione e funzionamento del sistema imprenditoriale statale, al fine di favorirne la trasformazione e lo sviluppo sotto la direzione dell’Istituto Nazionale degli Attivi Aziendali Statali.

«Il provvedimento dà attuazione a 16 delle 17 trasformazioni previste dall’Asse tematico 1, relativo ai cambiamenti nel modello di gestione degli attori economici e, in particolare, all’impresa statale socialista. Favorisce inoltre l’attuazione di altre dodici trasformazioni comprese in assi diversi», ha spiegato Roberto Ricardo Marrero, presidente dell’Istituto Nazionale degli Attivi Aziendali Statali.

Yovana Vega Mato, dirigente del Ministero dell’Economia e della Pianificazione, ha aggiunto che la nuova normativa costituisce il quadro giuridico che consente al sistema imprenditoriale statale, sotto la direzione dell’Istituto Nazionale degli Attivi Aziendali Statali, di esercitare pienamente le proprie attribuzioni e di realizzare tutte le trasformazioni previste, in coordinamento con un insieme di disposizioni giuridiche attualmente in fase di elaborazione.

Nel corso del dibattito, Esteban Lazo ha sottolineato l’importanza del decreto-legge «Sul sistema imprenditoriale statale cubano», che conferma l’impresa statale socialista quale principale attore dell’economia nazionale. Il provvedimento contribuisce inoltre ad ampliare le attribuzioni che ne compongono l’autonomia, a liberarne le forze produttive e a definirne la responsabilità sociale.

Il decreto-legge «Recante modifica del Decreto-legge n. 76 sulle cooperative agricole» disciplina invece la costituzione, l’organizzazione, l’integrazione e il funzionamento di tali cooperative, aggiornando la normativa vigente in coerenza con le trasformazioni economiche e sociali in corso.

Entrambi i decreti-legge saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, affinché il loro contenuto sia portato a conoscenza della popolazione.

Durante la sessione straordinaria del Consiglio di Stato è stato inoltre esaminato il modo in cui questo organo contribuirà, nell’ambito delle proprie attribuzioni costituzionali e in particolare di quelle legislative e di controllo, al processo di attuazione delle trasformazioni economiche e sociali. Tali misure mirano a perfezionare ulteriormente il processo di costruzione socialista e a contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale della nazione.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog