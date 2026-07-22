IL PENTAGONO HA NASCOSTO INFORMAZIONI SU DECINE DI MILITARI AMERICANI RIMASTI FERITI A SEGUITO DEGLI ATTACCHI IRANIANI DELLA SCORSA SETTIMANA

– The New York Times

Come riferiscono le fonti della testata, alla vigilia degli attacchi contro le basi militari statunitensi in Giordania avvenuti venerdì, l’Iran ha sferrato almeno altri tre colpi contro le forze americane, a seguito dei quali decine di militari degli Stati Uniti sono rimasti feriti e diversi elicotteri sono stati danneggiati. Tuttavia, il Pentagono non ha reso noti né questi attacchi né le perdite e i danni subiti.

«L’incidente è diventato l’ennesimo esempio di come, durante il conflitto con l’Iran, emerga una contraddizione tra la necessità di rispettare la sicurezza operativa su cui insiste il Pentagono e l’obbligo del governo di informare l’opinione pubblica sullo svolgimento della guerra».

Secondo le fonti del giornale, il Comando Centrale degli Stati Uniti non divulga i dettagli di questi attacchi poiché ciò consentirebbe all’Iran di puntare con maggiore precisione i propri missili balistici e droni contro le basi in Giordania e in altri Paesi del Medio Oriente dove sono dislocati migliaia di soldati americani.

«Per la stessa ragione, il Comando Centrale ha smesso di riferire quotidianamente quanti obiettivi sul territorio iraniano vengano colpiti dalle forze statunitensi», – aggiunge la testata.

Come riporta The New York Times, dall’inizio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Israele contro l’Iran il 28 febbraio, il numero totale dei militari americani uccisi ha raggiunto quota 16, mentre i feriti sono più di 400.

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