L’Associazione di amicizia Vietnam-Russia rafforza la diplomazia popolare

Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XVIII của Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga

L’Associazione di amicizia Vietnam-Russia proseguirà nell’attuazione dell’accordo di cooperazione bilaterale per il periodo 2025-2030, rafforzando gli scambi tra le nuove generazioni e il proprio ruolo di ponte nei settori economico, culturale, educativo e dell’informazione.

VNA/VNS – 19 luglio 2026

NINH BÌNH — L’Associazione di amicizia Việt Nam-Russia ha tenuto sabato, nella provincia settentrionale di Ninh Bình, la sua XVIII conferenza nazionale, con l’obiettivo di esaminare i risultati conseguiti nel periodo recente e definire gli orientamenti e i compiti per il futuro.

All’evento hanno partecipato rappresentanti dell’Unione vietnamita delle organizzazioni di amicizia (VUFO), della direzione centrale dell’Associazione, i responsabili delle 24 sezioni provinciali e municipali e i rappresentanti di 19 sottosezioni affiliate presenti in tutto il Paese.

Intervenendo alla conferenza, Phan Chí Hiếu, presidente della Commissione dell’Assemblea Nazionale per gli Affari Giuridici e Giudiziari e presidente dell’Associazione di amicizia Việt Nam-Russia, ha affermato che l’incontro mirava a individuare misure per migliorare la qualità e l’efficacia delle attività dell’organizzazione, condividere buone pratiche e modelli operativi efficaci e aggiornare i membri sulle linee guida di politica estera del Partito e dello Stato, nonché sull’attualità internazionale e russa.

Hiếu ha invitato i membri dell’Associazione ad assimilare pienamente e ad attuare efficacemente la politica del Partito e dello Stato in materia di diplomazia popolare nell’ambito del Partenariato Strategico Globale con la Russia. Ha inoltre sottolineato l’importanza di allineare le attività agli obiettivi e agli orientamenti stabiliti dalla Risoluzione n. 59 dell’Ufficio Politico sull’integrazione internazionale nel nuovo contesto e dalla Risoluzione n. 06 sull’attuazione della politica estera definita dal XIV Congresso nazionale del Partito.

L’Associazione deve inoltre rinnovare attivamente le proprie attività, migliorarne l’efficacia, promuovere gli scambi tra le giovani generazioni del Việt Nam e della Russia e sostenere i giovani nella salvaguardia e nella valorizzazione delle relazioni di lunga data tra i due Paesi, ha osservato Hiếu.

L’Associazione ha riferito che, dall’inizio del 2026, le proprie attività hanno prodotto risultati significativi in diversi settori, tra cui la promozione della solidarietà, dell’amicizia, degli scambi tra i popoli e delle visite reciproche. L’organizzazione ha continuato a svolgere la funzione di ponte per la cooperazione bilaterale nei campi economico, culturale, educativo e dell’informazione.

Sono state introdotte diverse innovazioni per diversificare e arricchire le attività, rafforzando al contempo i rapporti dei membri con l’Ambasciata russa e con il Centro russo di scienza e cultura di Hà Nội.

Nella seconda metà del 2026, l’Associazione di amicizia Việt Nam-Russia proseguirà nell’attuazione efficace dell’accordo di cooperazione con l’Associazione di amicizia Russia-Việt Nam per il periodo 2025-2030. Organizzerà inoltre incontri di amicizia e sessioni di condivisione delle esperienze tra le sezioni locali e le sottosezioni affiliate, con l’obiettivo di accrescere il prestigio dell’Associazione e rafforzare la diplomazia popolare tra i due Paesi.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog