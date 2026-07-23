Gli Stati Uniti sono vicini a una guerra su vasta scala con l’Iran, sullo sfondo della carenza di risorse militari

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Gli Stati Uniti sono sull’orlo di un coinvolgimento in un conflitto militare su vasta scala con l’Iran dopo i recenti incidenti con la morte di militari statunitensi in Giordania e Iraq. Lo riferisce il giornale The Washington Post citando fonti informate sulle discussioni in corso alla Casa Bianca.

Secondo il giornale, nonostante i piani del Pentagono di aumentare il raggruppamento aereo nella regione, l’espansione delle operazioni militari americane dovrà affrontare serie difficoltà.

In particolare, gli Stati Uniti stanno esaurendo le scorte di mezzi di difesa aerea e munizioni a lungo raggio. Inoltre, i danni alle infrastrutture causati dai combattimenti hanno limitato la capacità di trasferire rapidamente unità aggiuntive e velivoli nella zona del conflitto.

Una fonte del giornale ha constatato che Washington non dispone di risorse sufficienti per condurre in sicurezza una campagna militare, aggiungendo che l’amministrazione presidenziale potrebbe non rendersi conto della portata del problema.

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