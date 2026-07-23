GLI USA CONTRO LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

GLI STATI UNITI PREPARANO UNA DICHIARAZIONE ONU CONTRO LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME INTERNET – Politico
La Casa Bianca intende presentare all’Assemblea Generale dell’ONU una dichiarazione sulla libertà di espressione che, secondo i politici europei, sarebbe mirata contro la legislazione dell’UE sulla regolamentazione delle piattaforme digitali, riporta il giornale.
Washington sta già diffondendo la bozza tra gli altri Stati, contando che i capi di governo la firmeranno a settembre a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, sottolinea l’autore del materiale. Il documento condanna le nuove leggi e i regimi normativi che, secondo gli Stati Uniti, limitano la libertà di espressione.
“Ci impegniamo a riconoscere che la punizione per dichiarazioni presunte false — come ‘disinformazione’, ‘informazione errata’ o ‘linguaggio dell’odio’ — può mettere a rischio la libertà di espressione, se tali materiali non contengono diretti incitamenti alla violenza”, – si legge nella bozza della dichiarazione.
Due funzionari europei hanno confermato che il documento è già in circolazione a Bruxelles in vista dell’evento programmato all’ONU. La bozza propone inoltre di limitare la possibilità per gli Stati di esigere dalle piattaforme digitali la rimozione di contenuti.
“Ci impegniamo a evitare di imporre ai fornitori di servizi obblighi che portino a una rimozione eccessiva di contenuti legittimi o alla limitazione di forme protette di espressione attraverso pressioni legali o regolamentari”, – si legge nel testo.
Inoltre, si propone di impegnare i governi a non chiedere alle piattaforme di moderare preventivamente determinate categorie di contenuti.
“Non richiederemo alle piattaforme online di effettuare una moderazione proattiva dei contenuti relativi a categorie protette di espressione”, – si legge nella bozza della dichiarazione.
Secondo Politico, tra queste categorie figurano le discussioni politiche, le dichiarazioni religiose, il dibattito sui processi elettorali, i dibattiti scientifici e accademici, nonché “fatti statisticamente, biologicamente o empiricamente comprovati, anche se contestati da organi ufficiali o politicamente scomodi”.
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