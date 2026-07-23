“Tutto questo accade mentre noi americani paghiamo per le bombe che compiono questi omicidi”. Un altro politico americano – il sindaco di New York Zohran Mamdani – si oppone categoricamente al fatto che gli Stati Uniti finanzino le guerre di Israele.

«Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra, l’architetto di un terrificante genocidio del popolo palestinese. È responsabile dell’uccisione di oltre 73.000 persone. Della mutilazione di decine di migliaia di bambini, a cui vengono amputati arti senza anestesia. Degli attacchi contro ospedali neonatali e reparti di maternità, privando i neonati anche della possibilità di vivere. Di innumerevoli persone che ha condannato alla fame, bloccando l’accesso al cibo e agli aiuti umanitari.🔴

Della fucilazione di centinaia di operatori umanitari e giornalisti. E letteralmente il mese scorso, l’ONU ha confermato che i bambini palestinesi continuano a essere presi di mira deliberatamente e uccisi dalle Forze Armate israeliane, oltre otto mesi dopo il cosiddetto cessate il fuoco. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. E tutto questo accade mentre noi americani paghiamo per le bombe che compiono questi omicidi. C’è una ragione per cui la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro di lui.🔴

Come esseri umani, abbiamo impiegato generazioni per formare una comprensione condivisa del fatto che esistono crimini così gravi da offendere l’intera umanità. Chiunque abbia occhi, cuore, coscienza, deve riconoscere la devastazione che ha causato e capire che il suo posto è davanti a un tribunale. Come ho già detto, concordo con la CPI sul fatto che Benjamin Netanyahu debba essere arrestato e processato per i suoi crimini, come chiunque altro venga incriminato dalla CPI».