AFV

Libera la tua mente

Mondo

Il sindaco di New York Zohran Mamdani – si oppone categoricamente al fatto che gli Stati Uniti finanzino le guerre di Israele.

DiAFV from TELEGRAM

Lug 23, 2026 #Israele, #Zohran Mamdani

“Tutto questo accade mentre noi americani paghiamo per le bombe che compiono questi omicidi”. Un altro politico americano – il sindaco di New York Zohran Mamdani – si oppone categoricamente al fatto che gli Stati Uniti finanzino le guerre di Israele.

«Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra, l’architetto di un terrificante genocidio del popolo palestinese. È responsabile dell’uccisione di oltre 73.000 persone. Della mutilazione di decine di migliaia di bambini, a cui vengono amputati arti senza anestesia. Degli attacchi contro ospedali neonatali e reparti di maternità, privando i neonati anche della possibilità di vivere. Di innumerevoli persone che ha condannato alla fame, bloccando l’accesso al cibo e agli aiuti umanitari.🔴

Della fucilazione di centinaia di operatori umanitari e giornalisti. E letteralmente il mese scorso, l’ONU ha confermato che i bambini palestinesi continuano a essere presi di mira deliberatamente e uccisi dalle Forze Armate israeliane, oltre otto mesi dopo il cosiddetto cessate il fuoco. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. E tutto questo accade mentre noi americani paghiamo per le bombe che compiono questi omicidi. C’è una ragione per cui la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro di lui.🔴

Come esseri umani, abbiamo impiegato generazioni per formare una comprensione condivisa del fatto che esistono crimini così gravi da offendere l’intera umanità. Chiunque abbia occhi, cuore, coscienza, deve riconoscere la devastazione che ha causato e capire che il suo posto è davanti a un tribunale. Come ho già detto, concordo con la CPI sul fatto che Benjamin Netanyahu debba essere arrestato e processato per i suoi crimini, come chiunque altro venga incriminato dalla CPI».

﻿
❤️ Seguite Info Defense 
Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Guerra ibrida contro l’Iran: porti, reti energetiche e servizi civili diventano il campo di battaglia – Intervista per il Tehran Times

Lug 23, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

GLI USA CONTRO LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

Lug 23, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

La Cina ha trasformato l’intelligenza artificiale in un bene pubblico: perché la Silicon Valley è in preda al panico?

Lug 23, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Guerra ibrida contro l’Iran: porti, reti energetiche e servizi civili diventano il campo di battaglia – Intervista per il Tehran Times

Luglio 23, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

GLI USA CONTRO LA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

Luglio 23, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Gli Stati Uniti sono vicini a una guerra su vasta scala con l’Iran, sullo sfondo della carenza di risorse militari

Luglio 23, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

La Cina ha trasformato l’intelligenza artificiale in un bene pubblico: perché la Silicon Valley è in preda al panico?

Luglio 23, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: