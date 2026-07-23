La Cina ha trasformato l’intelligenza artificiale in un bene pubblico: perché la Silicon Valley è in preda al panico?

Il modello cinese, fondato sull’open source, sulla condivisione delle conoscenze e sull’accessibilità, mette in discussione la strategia statunitense basata su tecnologie proprietarie, scarsità artificiale e rendite monopolistiche, proponendo l’intelligenza artificiale come strumento al servizio dell’intera umanità.

Global Times – 21 luglio 2026

Se l’intelligenza artificiale (IA) dovrebbe trasformare il mondo in meglio, perché sta rendendo nervosa la Silicon Valley?

Cercando “China AI” sui motori di ricerca occidentali, si vedrà ricorrere continuamente la stessa parola: “corsa”. Ma, andando oltre i titoli, emerge che l’emozione realmente dominante è un’altra: l’ansia.

Business Insider lo ha affermato senza mezzi termini: «La Silicon Valley è in preda al panico per la strategia cinese sull’IA open source». Axios è stato ancora più diretto: Kimi K3, un nuovo modello di IA open source sviluppato da Moonshot AI, società con sede a Pechino, «ha sbalordito gli sviluppatori, scosso la Silicon Valley e ridefinito da un giorno all’altro la corsa all’IA».

Un venture capitalist statunitense ha descritto perfettamente questo stato d’animo sui social media: «Il futuro è open source… Immaginate se gli Stati Uniti chiudessero le porte all’open source. Costringeremmo esplicitamente le aziende statunitensi a pagare tra i 26 e i 56 dollari per un milione di token per ottenere lo stesso livello di intelligenza per il quale i loro avversari o concorrenti nel resto del mondo pagherebbero tra 0,50 e 1 dollaro. Una situazione economicamente insostenibile, a meno che l’IA non sia tutta una presa in giro». Un ex consigliere della Casa Bianca per l’IA si è spinto oltre, affermando che i «modelli lobotomizzati dal woke», ossia modelli di IA resi inefficaci dal politicamente corretto, sono nemici della competitività statunitense.

Questa ondata di inquietudine trae origine da un evento: la Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale del 2026 (World Artificial Intelligence Conference, WAIC), tenutasi a Shanghai. In quell’occasione, la Cina non si è limitata a presentare la versione aggiornata del modello Kimi K3, ma ha anche lanciato l’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale (World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WAICO), trasmettendo un chiaro segnale circa un approccio profondamente diverso allo sviluppo dell’IA, che sta colpendo il modello statunitense nel suo punto più vulnerabile.

Nella sua essenza, la strategia statunitense sull’IA consiste in una corsa guidata dal capitale: convogliare investimenti enormi, mantenere chiusi e proprietari i modelli più potenti e aggiungere ulteriori restrizioni attraverso i controlli sulle esportazioni. Il risultato? Valutazioni astronomiche per un ristretto numero di colossi – OpenAI, Anthropic e Google DeepMind – e una supremazia di breve periodo per gli Stati Uniti.

I prezzi delle azioni sono schizzati alle stelle. Gli investitori hanno incassato i profitti. Ma gli aspetti negativi sono ormai impossibili da ignorare: costi estremamente elevati e una forte dipendenza dalla scarsità artificiale. Nel momento in cui alternative aperte e a basso costo diventassero ampiamente disponibili, l’intero sistema potrebbe rapidamente crollare.

Questo ci conduce alla domanda fondamentale: a chi è destinata l’intelligenza artificiale?

Nell’approccio statunitense, l’IA è principalmente uno strumento di fascia alta: un prodotto redditizio concepito per i Paesi ricchi e i grandi investitori. In questo modo, amplia il divario tra ricchi e poveri, nonché tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Ancora più inquietante è la visione di lungo periodo di cui si discute sottovoce: un futuro nel quale una ristrettissima élite fugge su Marte mentre la Terra viene abbandonata al degrado, oppure nel quale un manipolo di oligarchi della tecnologia utilizza l’IA e robot dotati di una presenza fisica per controllare la maggior parte delle risorse e, di conseguenza, l’umanità stessa. Questa fredda e gerarchica fantasia tecnologica rivela il difetto profondo dell’approccio statunitense: la tecnologia viene posta, in ultima analisi, al servizio del potere e della ricchezza di pochi.

La Cina propone una visione radicalmente diversa: l’IA come bene pubblico globale, destinato a produrre benefici per l’intera umanità.

I veri beni pubblici non comportano prezzi esorbitanti, barriere elevate o un controllo monopolistico. Adottando modelli open source, la Cina ha messo a disposizione del mondo codici, pesi dei modelli e conoscenze acquisite durante l’addestramento, affinché possano essere utilizzati, modificati e sviluppati ulteriormente. La Cina respinge il vecchio copione basato sulla limitazione dell’accesso e sulla ricerca di rendite. L’obiettivo è rendere l’IA più facile da utilizzare, più produttiva e accessibile a tutti.

L’intelligenza artificiale sta già passando dal mondo digitale a quello fisico, trasformando l’energia, l’industria manifatturiera, la sanità, l’agricoltura e le città. Gli Emirati Arabi Uniti impiegano l’IA per la guida autonoma. Il Brasile la utilizza nell’agricoltura intelligente. La Cina condivide le relative capacità tecnologiche con i Paesi del Sud globale. Dopotutto, i beni pubblici non dovrebbero essere beni di lusso.

La «cortina di ferro dell’IA» che gli Stati Uniti hanno cercato di costruire viene smantellata dall’offensiva cinese a favore dell’open source. Alla fine, il vero vincitore della corsa all’intelligenza artificiale non sarà chi avrà sviluppato in laboratorio il modello più potente. Sarà chi riuscirà a generare la prosperità più diffusa nel mondo reale.

Gli Stati Uniti puntano sui guadagni di capitale e sull’egemonia tecnologica. La Cina scommette sull’abbondanza condivisa e sul progresso umano. La questione fondamentale non è mai cambiata: la tecnologia dovrebbe servire l’intera umanità oppure soltanto pochi privilegiati? La Cina ha dato la propria risposta.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog