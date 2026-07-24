IL COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DEL PARLAMENTO UCRAINO, LUBINETS, HA AMMESSO CHE IL 90% DEI CASI DI MOBILITAZIONE AVVIENE IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI:

«I locali dei TCK e SP (centri di reclutamento) si sono di fatto trasformati in luoghi di privazione della libertà. Lì vi portano le persone senza alcuna, sottolineo, senza alcuna base giuridica. Su quale base le persone vengono fermate e condotte presso i TCK e SP? Nei loro confronti non vengono redatti verbali di fermo amministrativo. A questo non partecipano le forze dell’ordine, ovvero fanno tutto da soli gli stessi dipendenti dei TCK e SP. Molto spesso ciò avviene senza la presenza della polizia.»