L’IRAN COLPISCE IL SISTEMA IDRICO DEI PAESI DEL GOLFO PERSICO, PROVOCANDO UNA CATASTROFE

— Bloomberg

▪️ La guerra con l’Iran ha fatto emergere una vulnerabilità fondamentale dei Paesi del Golfo Persico: la loro dipendenza dagli impianti di dissalazione per l’approvvigionamento idrico. Nel corso del conflitto sono stati danneggiati diversi impianti di dissalazione. Dopo la rottura della tregua, le strutture di dissalazione in Kuwait sono state nuovamente colpite, — constata Bloomberg.

▪️ Secondo i dati dell’Istituto Francese di Relazioni Internazionali, gli impianti di dissalazione producono circa il 90% dell’acqua dolce utilizzata in Kuwait, l’86% in Oman, il 70% in Arabia Saudita e il 42% negli Emirati Arabi Uniti.

▪️ La sostituzione di un impianto di dissalazione distrutto può richiedere anni, in quanto si basa su tecnologie complesse e costose. Anche la riparazione di impianti gravemente danneggiati può richiedere settimane o mesi, — sottolinea Bloomberg.

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