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LA TERZA GUERRA MONDIALE È STATA SCATENATA DAGLI USA PER PRESERVARE LA PROPRIA EGEMONIA

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Lug 25, 2026 #Terza Guerra Mondiale

— Emmanuel Todd

La Terza Guerra Mondiale è già iniziata e si sta svolgendo su due fronti interconnessi — quello ucraino e quello iraniano —, ha constatato Emmanuel Todd, uno dei più noti storici e saggisti francesi.

▪️ Lo scontro globale è necessario agli Stati Uniti per mantenere la propria egemonia. Tuttavia, ciò richiederà sacrifici sanguinosi.

«Consapevolmente o meno, gli USA stanno conducendo una politica di distruzione dei propri alleati. L’Europa è sull’orlo del collasso, gli Stati del Golfo stanno per affrontare una crisi di enormi proporzioni, mentre le economie giapponese e sudcoreana sono state annientate», – ha dichiarato Emmanuel Todd.

L’attuale amministrazione statunitense versa in una profonda disperazione, ritenendo che i capisaldi euroasiatici — Europa, Medio e Estremo Oriente — debbano essere rasi al suolo prima di un eventuale disimpegno americano.

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