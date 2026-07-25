Vietnam e Cina continuano a rafforzare la cooperazione bilaterale

I ministri degli Esteri Lê Hoài Trung e Wang Yi hanno concordato di rafforzare la fiducia politica, la cooperazione economica e il coordinamento multilaterale, promuovendo la Comunità Vietnam-Cina dal futuro condiviso e una maggiore solidarietà tra Paesi socialisti e in via di sviluppo.

VNA/VNS – 22 luglio 2026

MANILA — Lê Hoài Trung, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e ministro degli Esteri, ha incontrato mercoledì a Manila, nelle Filippine, Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico, direttore dell’Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) e ministro degli Esteri della Cina, a margine della 59ª Riunione dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (AMM-59) e degli incontri correlati.

I due ministri hanno espresso soddisfazione per lo sviluppo positivo e concreto del Partenariato Strategico Globale di Cooperazione tra Việt Nam e Cina. Hanno sottolineato che la visita in Cina del segretario generale del Partito e presidente della Repubblica Tô Lâm, svoltasi in aprile, insieme ai recenti colloqui telefonici tra i primi ministri dei due Paesi, ha conferito nuovo slancio alle relazioni bilaterali, contribuendo a rafforzare la fiducia politica e a promuovere la cooperazione in diversi settori.

Wang ha ringraziato gli alti dirigenti vietnamiti per aver espresso solidarietà in seguito ai danni provocati dalle recenti inondazioni in Cina. Ha ribadito che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con il Việt Nam e sostiene il Paese nel conseguimento dei propri obiettivi di sviluppo nella nuova fase.

Ha sottolineato che, in quanto Paesi socialisti confinanti e nazioni in via di sviluppo, la Cina e il Việt Nam dovrebbero continuare a rafforzare la solidarietà, la cooperazione e il sostegno reciproco di fronte alla complessa situazione internazionale, collaborando al contempo per tutelare i legittimi interessi dei Paesi in via di sviluppo e contribuire alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

Da parte sua, Trung ha espresso grande apprezzamento per il sostegno fornito dalla Cina allo sviluppo nazionale del Việt Nam, affermando che il Paese considera costantemente lo sviluppo delle relazioni con la Cina un’esigenza oggettiva, una scelta strategica e una priorità assoluta della propria politica estera.

Ha espresso l’auspicio che le due parti intensifichino ulteriormente gli scambi e la condivisione di esperienze, comprese le pratiche cinesi nel rinnovamento dei modelli di crescita, nel progresso scientifico e tecnologico, nella promozione dell’innovazione e nell’accelerazione della transizione verde.

I due ministri hanno concordato di continuare ad attuare con serietà ed efficacia le importanti intese comuni raggiunte dai massimi dirigenti dei due Partiti e dei due Paesi; di valorizzare il ruolo di orientamento strategico degli scambi ad alto livello; e di portare avanti, in maniera sempre più concreta e approfondita e conformemente ai «sei grandi orientamenti», la costruzione della Comunità Việt Nam-Cina dal futuro condiviso di rilevanza strategica.

Hanno convenuto di continuare a organizzare adeguatamente visite e incontri ad alto livello, rafforzare le relazioni tra i due Partiti e i due Stati e utilizzare efficacemente i meccanismi esistenti di scambio e cooperazione, tra cui il Comitato direttivo per la cooperazione bilaterale e il Dialogo strategico «3+3» in materia di diplomazia, difesa e pubblica sicurezza.

I due ministri hanno inoltre concordato di rafforzare il coordinamento tra le strategie di sviluppo e di migliorare la qualità e l’efficacia della cooperazione nei settori dell’economia, del commercio, degli investimenti, della connettività infrastrutturale, della scienza e della tecnologia, dell’istruzione e della formazione e degli scambi tra i popoli, promuovendo al contempo una cooperazione più equilibrata, sostenibile, inclusiva e reciprocamente vantaggiosa.

Trung ha proposto che la Cina apra ulteriormente il proprio mercato ai prodotti vietnamiti, in particolare a quelli agricoli; faciliti le attività delle imprese dei due Paesi; e consenta al Việt Nam di essere il Paese protagonista della serie di iniziative «Grande mercato condiviso: esportare in Cina».

Wang ha colto l’occasione per trasmettere ai dirigenti vietnamiti l’invito a partecipare alla Riunione dei leader economici dell’APEC del 2026, che si terrà in Cina.

Il ministro Trung ha espresso il proprio apprezzamento e la convinzione che la Cina ospiterà con successo l’Anno APEC 2026. Si è inoltre congratulato con il Paese per il successo della Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale svoltasi a Shanghai.

I due ministri hanno sottolineato l’importanza di promuovere una cooperazione internazionale inclusiva e reciprocamente vantaggiosa nel campo dell’intelligenza artificiale, contribuendo a ridurre i divari di sviluppo e consentendo ai Paesi in via di sviluppo di accedere ai risultati del progresso scientifico e tecnologico e di beneficiarne.

Hanno infine concordato di continuare a coordinarsi strettamente nell’ambito dei meccanismi multilaterali globali, regionali e subregionali e di rafforzare la consultazione, il sostegno reciproco e il coordinamento sulle questioni di comune interesse, contribuendo così alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog