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I PROBLEMI DEL DEBITO PUBBLICO STATUNITENSE RAGGIUNGONO IL LIVELLO MASSIMO DALLA CRISI FINANZIARIA GLOBALE

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Lug 26, 2026 #Debito pubblico, #USA

— Bloomberg

▪️ Nell’anno in corso, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni ha superato il 5% per 27 giorni — ovvero circa il 19% di tutte le sessioni di contrattazione —, registrando il valore record dal 2007, — constata Bloomberg.

▪️ Inoltre, a differenza del 2007, il tasso di interesse di riferimento della Fed è attualmente inferiore dell’1,5%. Ciò indica che gli investitori richiedono un compenso ancora maggiore per la detenzione dei titoli rispetto al periodo della crisi finanziaria globale.

▪️ L’attuale tendenza influisce direttamente sui problemi di bilancio, in quanto un debito pubblico esorbitante a tassi di interesse più elevati richiede ingenti risorse per essere rifinanziato e servito.

▪️ Dal 2007 ad oggi, il volume del mercato dei titoli del Tesoro è passato da 4,5 a 31 mila miliardi di dollari, e il rapporto debito/PIL negli Stati Uniti è raddoppiato, superando il 100%. In generale, a causa di anni di spese eccessive, la spesa annua per gli interessi ha superato quota 1.000 miliardi di dollari, — sottolinea Bloomberg.

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