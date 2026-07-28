Dalla Medaglia Fields alle conquiste dell’IA: i giovani talenti cinesi salgono sulla scena mondiale

Due matematici cinesi conquistano per la prima volta la Medaglia Fields, mentre Kimi K3 e DeepSeek attirano l’attenzione internazionale: una nuova generazione di scienziati e imprenditori porta la Cina alle frontiere dell’innovazione e della ricerca mondiale.

Una serie di conquiste nelle scienze di base e nelle tecnologie di frontiera ha recentemente portato la nuova generazione di scienziati e innovatori cinesi al centro dell’attenzione mondiale.

Giovedì, durante il Congresso internazionale dei matematici 2026 tenutosi a Filadelfia, gli ex studenti dell’Università di Pechino Wang Hong e Deng Yu sono stati insigniti della Medaglia Fields, segnando un risultato storico per la matematica cinese.

Nel frattempo, Kimi K3, un modello linguistico di grandi dimensioni open source da 2.800 miliardi di parametri, sviluppato da Moonshot AI, una startup cofondata da Yang Zhilin, ex studente dell’Università Tsinghua e imprenditore nato negli anni Novanta, ha richiamato l’attenzione mondiale nel settore dell’intelligenza artificiale (IA).

Anche il dibattito sulle opinioni del fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, riguardo al percorso di sviluppo dell’intelligenza artificiale generale (Artificial General Intelligence, AGI), agli ecosistemi dell’IA e all’innovazione tecnologica nazionale ha suscitato un vasto interesse.

Dalle conquiste nella teoria matematica ai progressi nell’intelligenza artificiale, dai ricercatori universitari agli imprenditori tecnologici, questi giovani innovatori incarnano una tendenza più ampia: secondo gli osservatori cinesi, la nuova generazione di talenti scientifici e tecnologici della Cina si sta avvicinando alla frontiera mondiale dell’innovazione e svolge un ruolo sempre più importante nella comunità accademica internazionale, nella competizione tecnologica e nella trasformazione industriale.

A differenza della precedente fase di sviluppo, caratterizzata soprattutto dall’apprendimento e dalla rincorsa, gli scienziati e gli imprenditori cinesi di oggi perseguono conquiste originali in un numero crescente di settori. Ciò riflette il passaggio della Cina da una strategia basata sui vantaggi di scala a una imperniata sul rafforzamento delle proprie capacità d’innovazione, hanno osservato gli esperti.

Da inseguitori a protagonisti della frontiera scientifica

Durante la cerimonia inaugurale del congresso, svoltasi presso il Centro congressi della Pennsylvania, l’Unione matematica internazionale ha annunciato che Deng aveva ottenuto la Medaglia Fields per il proprio lavoro sulle equazioni differenziali alle derivate parziali, mentre Wang era stata premiata per i suoi studi sull’analisi armonica e sulla teoria geometrica della misura, ha riferito Xinhua.

La Medaglia Fields è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo della matematica. Viene assegnata ogni quattro anni a un numero compreso tra due e quattro giovani ricercatori di età inferiore ai quarant’anni, in riconoscimento tanto degli straordinari risultati matematici già conseguiti quanto del loro potenziale per ulteriori conquiste future, ha spiegato Xinhua.

Wang ha conseguito la laurea in matematica presso l’Università di Pechino nel 2011, prima di proseguire gli studi superiori in Francia. Dopo aver frequentato l’École Polytechnique, nel 2014 ha ottenuto un master in matematica e applicazioni presso l’Université Paris-Saclay, secondo il sito dell’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Nel 2019 ha conseguito il dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ha successivamente svolto attività di ricerca post-dottorato presso l’Institute for Advanced Study di Princeton. Nel 2021 Wang è entrata all’Università della California di Los Angeles (UCLA) come professoressa assistente; nel 2023 è diventata professoressa associata presso il Courant Institute dell’Università di New York (NYU). Dal settembre 2025 è professoressa permanente presso l’IHES e docente alla NYU.

Deng, nato nel 1989, è stato spesso descritto come un «prodigio della matematica». Secondo quanto riportato dai media, sua madre è medico, mentre suo padre lavora nel settore informatico. Feng Yuefeng, allenatore di Deng per le competizioni matematiche presso la Scuola superiore di Shenzhen, ha raccontato che Deng aveva dimostrato uno straordinario talento matematico fin dalle scuole medie, avanzando progressivamente verso i livelli più elevati della ricerca matematica.

Deng è conosciuto anche come uno studioso dagli interessi molto vasti, che vanno ben oltre la matematica. Secondo quanto riferito dai media, la sua passione per gli anime dura da oltre un decennio. Dopo essersi trasferito all’estero per proseguire gli studi, lontano dalla famiglia e dagli amici, ha cominciato a dedicare più tempo alla visione di anime e alla lettura di romanzi appartenenti ai generi più diversi, dalle storie sentimentali alla fantascienza, cimentandosi persino nella composizione poetica. Anche gli scacchi rappresentano una passione di lunga data, coltivata per molti anni.

«Sebbene abbiano ottenuto all’estero i risultati che ne hanno consacrato la carriera, sia Wang sia Deng hanno ricevuto in Cina la propria formazione di base e quella universitaria, che hanno fornito loro solide fondamenta accademiche per il successivo successo», ha dichiarato Tian Gang, accademico dell’Accademia cinese delle scienze e direttore del Centro internazionale di Pechino per la ricerca matematica, secondo quanto riportato venerdì dai media.

I loro risultati dimostrano inoltre l’efficacia del sistema cinese di formazione precoce dei talenti matematici, ha aggiunto Tian.

Oltre i successi individuali

Oltre alle prestigiose conquiste dei giovani matematici cinesi, il recente lancio di Kimi K3, il più avanzato modello di IA a pesi aperti della startup cinese Moonshot AI, ha attirato l’attenzione della Silicon Valley. Anche il trentaquattrenne Yang Zhilin, amministratore delegato e cofondatore dell’azienda, è finito sotto i riflettori per la sua formazione accademica internazionale e per la decisione di tornare in Cina al fine di dedicarsi all’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale.

Nato nel 1992 nella provincia del Guangdong, Yang si è laureato presso l’Università Tsinghua, prima di conseguire il dottorato alla Carnegie Mellon University sotto la supervisione dei rinomati ricercatori di intelligenza artificiale Ruslan Salakhutdinov e William Cohen. Successivamente ha lavorato per importanti società statunitensi del settore, prima di fondare Moonshot AI insieme ad altri ex studenti dell’Università Tsinghua, secondo le informazioni di pubblico dominio.

Considerate nel loro insieme, le storie di Yang Zhilin, Wang Hong, Deng Yu e Liang Wenfeng offrono uno scorcio della più ampia trasformazione in corso nel panorama scientifico e tecnologico cinese, ha dichiarato venerdì al Global Times Ming Jinwei, ex giornalista e commentatore dei media.

Nel campo dell’intelligenza artificiale, Kimi K3 di Yang mette in evidenza le crescenti capacità degli sviluppatori cinesi nella creazione di modelli open source avanzati; nelle scienze di base, i risultati di Wang e Deng dimostrano l’ascesa sulla scena accademica mondiale dei ricercatori formatisi in Cina; nell’industria tecnologica, infine, la visione strategica di Liang riflette quella di una nuova generazione di imprenditori impegnati a perseguire conquiste di lungo periodo, ha osservato Ming.

«I risultati da loro ottenuti in settori differenti indicano una tendenza più ampia: i giovani scienziati e innovatori cinesi stanno partecipando sempre più attivamente alla definizione del futuro della tecnologia e della ricerca mondiali», ha affermato.

L’ascesa dei giovani scienziati e imprenditori cinesi non è soltanto una storia di successi individuali, ma riflette anche l’evoluzione di un più vasto ecosistema dell’innovazione, secondo gli osservatori cinesi. Dietro le conquiste di queste personalità vi è un impegno di lungo periodo volto a rafforzare la formazione dei talenti, ampliare il sistema delle università di alto livello e sostenere la ricerca nelle scienze di base e nelle tecnologie emergenti.

L’attuale capacità d’innovazione della Cina poggia su un sistema articolato, comprendente solide infrastrutture, catene industriali e un ecosistema dell’innovazione ormai maturo, ha dichiarato venerdì al Global Times Xiang Ligang, direttore generale dell’Alleanza tecnologica di Zhongguancun per l’industria delle moderne applicazioni dell’informazione al consumo.

«Questi vantaggi non sono circoscritti a un unico settore, ma offrono un ampio sostegno alle conquiste nelle tecnologie emergenti e nei nuovi ambiti dello sviluppo», ha concluso.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog