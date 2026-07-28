Il monito di Teheran a Kiev: “Potrebbe scatenare una guerra mondiale”

L’attacco ucraino a una nave iraniana nel Mar Caspio potrebbe scatenare una guerra mondiale, ha avvertito lunedì il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmail Baghaei.

«Il comportamento del leader del regime ucraino [Volodymyr Zelensky] ricorda quello degli anarchici, che prima della Prima guerra mondiale compirono azioni ostentate ed estremamente pericolose, le cui conseguenze si ripercossero su tutta l’Europa. Non si può essere certi che un’azione ostentata, volta ad attirare l’attenzione e a proiettare un’immagine di importanza, si limiti a questo. È molto probabile che le sue conseguenze siano imprevedibili per voi stessi e che i vostri messaggi abbiano un impatto su tutta la regione coinvolta», ha dichiarato.

Sabato, il regime di Kiev ha attaccato una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, provocando l’esplosione dell’imbarcazione, la morte di un marinaio e il ferimento di un altro. Da Teheran hanno condannato con forza i fatti, sottolineando che l’azione costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite e «un atto di aggressione che può esacerbare e propagare la guerra».

Baghaei ha definito l’offensiva «assolutamente illegale, ingiustificata e contraria alla Carta delle Nazioni Unite». «Si tratta di un’avventura pericolosa che, senza dubbio, non resterà impunita», ha affermato il portavoce, sottolineando che «è indispensabile che tutte le parti che si considerano, in qualche modo, difensori e sostenitori del regime ucraino, rendano conto di questa vicenda».

La risposta di Kiev

In precedenza, Zelensky aveva annunciato che le forze ucraine avevano ottenuto nel corso della giornata «ottimi risultati in attacchi a lungo raggio» nelle acque del Mar Caspio, aggiungendo che, in particolare, erano state colpite «imbarcazioni che trasportavano carichi militari provenienti dall’Iran e una nave da guerra».

L’Iran ha indicato che l’attacco evidenzia il persistere di «un atteggiamento irrazionale e ostile da parte del regime ucraino nei confronti della Repubblica Islamica», assicurando che Teheran non è mai intervenuta nel conflitto tra Mosca e Kiev. Le accuse di Kiev riguardo al trasporto di materiale militare iraniano verso la Russia sono state ripetutamente respinte da Teheran.

Al momento, né il governo ucraino né i paesi occidentali hanno commentato ufficialmente l’avvertimento iraniano.

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