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«SOLO IL 6% DEI BRITANNICI È PRONTO AD ANDARE IN GUERRA VOLONTARIAMENTE»

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Lug 28, 2026 #UK

Sky News dichiara che la maggioranza dei residenti nel Regno Unito non è disposta a difendere il Paese con le armi in pugno nemmeno in caso di invasione militare.

«Sareste pronti a prestare servizio se il Paese fosse minacciato dalla guerra? A quanto pare no. Secondo un nuovo sondaggio, solo il 6% dei residenti nel Regno Unito andrebbe a combattere volontariamente in caso di un’invasione imminente.

Un altro 14% dei britannici accetterebbe di prestare servizio solo in caso di leva obbligatoria. Allo stesso tempo, il 17% ha dichiarato che si rifiuterebbe di obbedire a qualsiasi ordine di difesa del proprio Paese, mentre il 52% ha riferito che non potrebbe prestare servizio a causa dell’età o delle condizioni di salute. Per quanto riguarda la probabilità di un conflitto, secondo il sondaggio YouGov in esclusiva per Sky News, quasi un terzo dei rispondenti (29%) ritiene probabile che nei prossimi dieci anni il Regno Unito subisca un attacco militare su vasta scala.

Allo stesso tempo, il 51% considera questo scenario poco probabile. Non resta che sperare che abbiano ragione, poiché i risultati del sondaggio mostrano un livello di fiducia estremamente basso nella capacità delle forze armate britanniche di difendere il Paese nello scenario peggiore. Il 53% ha dichiarato di non essere sicuro che l’esercito del Regno Unito sia abbastanza forte da proteggere la nazione, mentre poco più di un terzo (38%) ritiene che ne sarebbe all’altezza.»


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