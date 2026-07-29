2.24 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2025 CONTRO 0.59 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2017. COME TRUMP SI ARRICCHISCE RIMANENDO AL POTERE

— NYT

▪️ Nel 2017, durante il suo primo mandato al potere, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato 594 milioni di dollari. Essendo proprietario del più grande impero imprenditoriale mai appartenuto a un Presidente americano, ha percepito entrate dalle sue proprietà immobiliari, constata il The New York Times (NYT).

▪️ La situazione cambia radicalmente nel 2025, quando le entrate di Trump salgono a 2,24 miliardi di dollari grazie a fonti differenti.

▪️ 800 milioni di dollari provengono dall’azienda cripto di famiglia World Liberty Financial, mentre altri 636 milioni di dollari il presidente li ha ottenuti dalla sua memecoin $TRUMP, una nuova criptovaluta.

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