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A TRIPOLI, IN LIBIA, SI STANNO SVOLGENDO MANIFESTAZIONI DI PROTESTA A CAUSA DEI PROLUNGATI BLACKOUT ELETTRICI

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Lug 29, 2026 #Libia

I dimostranti stanno bloccando gli edifici amministrativi, tra cui quelli delle filiali della National Oil Corporation, del Ministero degli Esteri e della televisione di Stato.

A scatenare le proteste sono state le quotidiane interruzioni della corrente elettrica, che in alcune zone raggiungono le 14 ore al giorno. Sullo sfondo di un’ondata di calore anomala, i residenti lamentano problemi con l’approvvigionamento idrico, l’aumento dei prezzi e il peggioramento dei servizi pubblici.
I protestanti chiedono che i funzionari coinvolti nella corruzione siano chiamati a risponderne e che le attuali autorità vengano sciolte.


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