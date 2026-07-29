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Baghdad: «Cellule ucraine responsabili di attacchi in Iraq»

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Lug 29, 2026 #Iraq, #Ucraina

IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELL’IRAQ, QASIM AL-ABUDI, HA DICHIARATO CHE UNITÀ D’INTELLIGENCE UCRAINE STANNO COMPIENDO ATTACCHI SUL TERRITORIO IRACHENO:

«È emerso un nuovo caso: si tratta di un’interferenza ucraina in Iraq. Stiamo individuando gruppi che conducono bombardamenti limitati, ma si tratta di cellule ucraine.

Che cosa c’entra l’Ucraina con questo?

Analizzeremo in seguito che cosa c’entri l’Ucraina. Per questo vi dico: la questione è complessa. Richiede un’indagine approfondita prima di muovere accuse contro questa o quella parte. Attualmente è in corso un’indagine sui bombardamenti che, si sostiene, siano stati compiuti da forze ucraine. Abbiamo arrestato un piccolo gruppo di persone. Hanno confessato di lavorare per conto dell’Ucraina e di aver colpito alcuni obiettivi iracheni».


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