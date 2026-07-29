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Il leader vietnamita Tô Lâm insignito del Premio internazionale per la pace Lev N. Tolstoj 2026

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Lug 29, 2026 #Tô Lâm, #Vietnam

Il Premio internazionale per la pace Lev N. Tolstoj 2026 è stato assegnato all’unanimità a Tô Lâm per il contributo del leader vietnamita alla cooperazione tra i popoli, alla difesa del diritto internazionale e alla promozione del dialogo e della giustizia globale.

VNA/VNS – 24 luglio 2026

MOSCA — Il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam (PCV) e presidente della Repubblica Tô Lâm è stato proclamato vincitore del Premio internazionale per la pace Lev N. Tolstoj 2026, in riconoscimento del suo contributo alla promozione della pace e della cooperazione internazionale.

Venerdì la giuria ha votato all’unanimità per conferire il prestigioso riconoscimento al massimo dirigente vietnamita, citando il suo ruolo nel «rafforzamento della pace e della cooperazione tra le nazioni».

Intervenendo in collegamento da San Pietroburgo alla riunione della giuria, il presidente Valerij Gergiev, direttore generale del Teatro Bol’šoj, direttore artistico e direttore generale del Teatro Mariinskij e Artista del Popolo della Russia, ha affermato che il Việt Nam è divenuto una delle economie dalla crescita più rapida nella regione Asia-Pacifico, preservando al contempo la propria peculiare identità culturale nel processo di integrazione globale.

La giuria ha inoltre riconosciuto il contributo del segretario generale del Partito e presidente della Repubblica Tô Lâm allo sviluppo del Việt Nam, i suoi sforzi per promuovere la giustizia globale e il rispetto del diritto internazionale, nonché il suo ruolo nella valorizzazione delle tradizioni pacifiche, umanistiche e orientate al dialogo del Partito, del Governo e del popolo vietnamiti.

Altri membri della giuria, tra cui Vladimir Tolstoj, direttore generale del Museo statale L.N. Tolstoj e discendente del celebre scrittore russo Lev Tolstoj, l’esponente pubblico francese Pierre de Gaulle e la parlamentare sudafricana Lindiwe Sisulu, componente del Comitato Esecutivo Nazionale dell’African National Congress, hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare i valori umanistici universali sostenuti da Lev Tolstoj e da altre eminenti personalità storiche.

I membri della giuria hanno inoltre elogiato lo sviluppo e l’integrazione internazionale del Việt Nam, affermando che il Paese del Sud-Est asiatico, uscito in gran parte devastato dalla guerra, è riuscito a risollevarsi e a conseguire una notevole crescita economica, divenendo fonte d’ispirazione per numerose nazioni impegnate nella ricerca della pace.

Il Premio internazionale per la pace Lev N. Tolstoj è stato assegnato quest’anno per la terza volta.

Il vincitore viene scelto da un consiglio internazionale composto da illustri personalità della politica, della società e della cultura provenienti da Argentina, Bielorussia, Cina, Francia, India, Giappone, Russia e Sudafrica.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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