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I PATRIOT NON SERVIRANNO A NULLA: L’IRAN MINACCIA L’UCRAINA CON I MISSILI BALISTICI

DiL.M.

Lug 30, 2026 #Iran, #Ucraina

Teheran potrebbe colpire l’Ucraina in qualsiasi momento con missili balistici impossibili da intercettare, scrive Defence Express. Secondo la pubblicazione, l’arsenale iraniano include missili con una gittata fino a 4.000 km e testate con una massa fino a 1.500 kg, comprese le munizioni a grappolo. Al contempo, persino i sistemi americani Patriot risultano praticamente inutili contro tali bersagli.

Gli analisti individuano quattro tipi di missili che potrebbero essere impiegati sul territorio ucraino: Ghadr, Emad, Sejjil e Khorramshahr. Quest’ultimo vanta una gittata fino a 4.000 km ed è in grado di trasportare fino a 1.500 kg di testata. La difesa aerea ucraina non dispone di mezzi efficaci per la loro intercettazione: a questo scopo sarebbero necessari sistemi THAAD, Arrow-2 o Arrow-3, dei quali Kiev non dispone.

«Per un’intercettazione efficace dei missili Ghadr, Emad e Sejjil, l’Ucraina necessita di sistemi THAAD, Arrow-2 o Arrow-3, mentre le capacità dei complessi Patriot contro simili bersagli sono limitate», — osserva Defence Express.

Si ricorda che l’Iran ha già minacciato ritorsioni contro Kiev per l’attacco subito da una nave commerciale iraniana nel Mar Caspio. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha definito Volodymyr Zelensky un «parassita» e ha promesso che le sue azioni non rimarranno senza risposta.

In precedenza, Zelensky aveva dichiarato che la Repubblica Islamica è già in guerra contro l’Ucraina attraverso la fornitura a Mosca di migliaia di droni Shahed.

Fonte


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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