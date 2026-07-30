Iran, Esmail Baqaei: “Il pericoloso avventurismo dell’Ucraina non resterà senza risposta”

L’attacco ucraino contro un’imbarcazione iraniana costituisce, secondo Teheran, una violazione della Carta dell’ONU e un pericoloso atto di avventurismo. Esmail Baqaei denuncia, inoltre, il coinvolgimento di Stati Uniti, Israele e Paesi alleati nell’aggressione contro l’Iran.

IRNA – 27 luglio 2026

Teheran, IRNA – L’attacco condotto dall’Ucraina contro un’imbarcazione iraniana è stato illegale, ha violato la Carta delle Nazioni Unite e ha rappresentato un pericoloso atto di avventurismo che non resterà senza risposta. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmāʿīl Baqāʾī.

Baqāʾī ha pronunciato queste parole lunedì, nel corso della consueta conferenza stampa settimanale.

Riferendosi alla seconda cerimonia di sepoltura dei bambini della scuola di Mināb, svoltasi pochi giorni prima, il 22 luglio, il portavoce ha affermato che la scorsa settimana gli iraniani hanno avvertito ancora una volta l’«aiuto degli americani», seppellendo le membra e i resti corporei di giovanissimi ragazzi e ragazze iraniani: una scena che raramente si è vista nella storia.

Richiamando le immagini registrate quel giorno, Baqāʾī ha affermato che l’Iran non dimenticherà mai la scena della madre dai capelli bianchi che, straziata dal dolore, non voleva separarsi da quell’ultimo frammento del corpo del proprio figlio.

«Avete visto come stringeva tra le braccia il piccolo braccio reciso di suo figlio, come lo annusava e lo accostava alla fronte e al volto; e come, persino dopo averlo deposto nella tomba, continuasse a volerlo riavere con sé», ha dichiarato.

Rivolgendosi a Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea, che periodicamente esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Iran, Baqāʾī ha domandato: «Questi bambini non erano forse iraniani? Non erano forse innocenti?».

L’attacco ucraino contro un’imbarcazione iraniana

Rispondendo a una domanda di un giornalista dell’IRNA sul recente attacco ucraino contro un’imbarcazione iraniana, che ha provocato il martirio e il ferimento di diversi cittadini iraniani, e sulle successive iniziative diplomatiche — tra cui la dichiarazione del Ministero degli Esteri, la convocazione dell’incaricato d’affari ucraino e la telefonata del ministro degli Esteri con Kallas — Baqāʾī ha affermato che coloro che si considerano sostenitori del regime ucraino dovranno certamente essere chiamati a risponderne.

«Fondamentalmente, il comportamento del presidente ucraino ricorda quello degli anarchici alla vigilia della Prima guerra mondiale, le cui azioni spettacolari ed estremamente pericolose innescarono conseguenze che travolsero l’intera Europa», ha dichiarato.

Baqāʾī ha aggiunto: «Potete essere certi che una trovata teatrale concepita per attirare l’attenzione e ostentare un grado di influenza internazionale che in realtà non si possiede non resterà circoscritta».

Il portavoce ha osservato che le conseguenze di tale azione saranno inevitabilmente imprevedibili per i suoi responsabili e che le relative ripercussioni investiranno l’intera regione.

Riguardo alla guerra in Ucraina, Baqāʾī ha ricordato che Teheran ha ripetutamente dichiarato di non essere coinvolta nel conflitto tra Ucraina e Russia. Ha quindi ribadito che l’azione ucraina è stata «assolutamente illegale e ingiustificabile», ha violato la Carta delle Nazioni Unite e ha costituito un pericoloso atto di avventurismo al quale l’Iran risponderà certamente.

«Sappiamo che gli Stati rivieraschi del Mar Caspio sono profondamente preoccupati e contrariati per questa azione, e il regime ucraino dovrà certamente essere chiamato a risponderne», ha aggiunto.

Non spetta agli Stati Uniti stabilire i tempi della guerra e della pace

Rispondendo a una domanda sulle notizie secondo cui l’Iran e gli Stati Uniti avrebbero risposto a una proposta congiunta di cessate il fuoco e negoziato presentata da Islamabad e al-Dawḥa (Doha), nonché sul continuo trasferimento di armamenti statunitensi nella regione, Baqāʾī ha affermato che gli Stati Uniti non stanno affatto gestendo la guerra.

«Una guerra che avrebbe dovuto provocare il collasso dell’Iran entro tre giorni e costringerlo alla resa, dopo cinque mesi li ha invece lasciati intrappolati proprio nel pantano che essi stessi hanno creato», ha dichiarato.

«Questa non è gestione della guerra. Commettere di tanto in tanto crimini di guerra e vantarsene significa soltanto dibattersi nel disonore in cui si sono cacciati, dopo essere stati trascinati dal regime sionista; ed è naturale che debbano pagarne il prezzo».

Baqāʾī ha poi affermato che Teheran non si preoccupa «né della questione petrolifera né delle preoccupazioni degli Stati Uniti».

«La nostra priorità assoluta è l’interesse nazionale. Il processo decisionale relativo agli interessi nazionali di un Paese non è un’equazione a una sola variabile, ma comprende numerose variabili», ha spiegato.

Il portavoce ha aggiunto che le decisioni su questioni di tale importanza vengono adottate attraverso un processo pienamente trasparente e chiaramente definito, con la partecipazione di tutti gli organi decisionali del Paese, tra i quali figura il Ministero degli Esteri.

Ha inoltre affermato che l’Iran non ha mai permesso e non permetterà mai agli Stati Uniti di stabilire i tempi della guerra e della pace.

«Continueremo a difenderci per tutto il tempo richiesto dai nostri interessi e dalle nostre valutazioni. Ogni volta che riterremo possibile utilizzare lo strumento della diplomazia per salvaguardare gli interessi nazionali, lo faremo certamente», ha dichiarato.

La dichiarazione congiunta USA–CCGP è stata estremamente dannosa; l’Iran non nutre ostilità verso alcun Paese della regione

Rispondendo a una domanda sulla dichiarazione congiunta del segretario di Stato statunitense e dei ministri degli Esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico (CCGP), nonché sul ruolo svolto da alcuni Paesi regionali nella ripresa dell’aggressione militare contro l’Iran, Baqāʾī ha affermato che Teheran considera Washington responsabile dell’offensiva.

«Tuttavia, non possiamo ignorare la partecipazione di alcuni Paesi della regione a questa aggressione militare. Abbiamo ripetutamente affermato di volere buone relazioni con i Paesi regionali e di non nutrire assolutamente alcuna ostilità nei confronti di nessuno di essi», ha dichiarato.

«Al contrario, esistono profondi legami e affinità tra l’Iran e le nazioni situate sulle sponde meridionali del Golfo Persico, che potrebbero costituire il fondamento della fiducia reciproca e della cooperazione».

Baqāʾī ha inoltre criticato i Paesi del CCGP per aver ignorato tutti i principi del diritto internazionale e del buon vicinato, mettendo i propri territori a disposizione degli aggressori dell’Iran.

«In alcuni casi, sappiamo che hanno partecipato direttamente e autonomamente all’aggressione militare contro l’Iran», ha aggiunto.

Il portavoce ha quindi sottolineato che la dichiarazione congiunta pubblicata dagli Stati Uniti e dai Paesi del CCGP è stata «estremamente dannosa».

L’energia nucleare pacifica è un diritto universale garantito dal TNP; l’Iran rimette al giudizio dell’opinione pubblica le contraddizioni statunitensi

Rispondendo ad alcune domande sulle notizie secondo cui gli Stati Uniti potrebbero consentire all’Arabia Saudita di ampliare il proprio programma nucleare civile in cambio dell’adesione agli Accordi di Abramo, il portavoce del Ministero degli Esteri ha affrontato il tema del doppio standard.

«È ben noto che il regime sionista si oppone a qualsiasi progresso tecnologico o sviluppo autonomo nella regione e che ricorrerà a ogni mezzo possibile per impedire il trasferimento di tecnologie», ha dichiarato.

Baqāʾī ha aggiunto che, anche in questo caso, «abbiamo osservato il consueto comportamento degli Stati Uniti: la notizia ha resistito appena ventiquattro ore, prima che venissero poste nuove condizioni».

«In ogni caso, l’impiego pacifico dell’energia nucleare è un diritto garantito a tutte le nazioni dal Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP)», ha affermato, osservando tuttavia che gli Stati Uniti utilizzano proprio l’esercizio di tali diritti come pretesto per agire contro l’Iran.

Baqāʾī ha concluso: «Rimettiamo le contraddizioni della politica statunitense al giudizio dell’opinione pubblica mondiale».

I responsabili bulgari devono rispondere della pericolosa decisione di ospitare aerocisterne statunitensi

Rispondendo a una domanda sull’approvazione, da parte del Parlamento bulgaro, dello schieramento di aerocisterne dell’Aeronautica statunitense, Baqāʾī ha affermato che Teheran è a conoscenza del fatto che la Bulgaria aveva già autorizzato gli Stati Uniti a schierare propri velivoli presso l’aeroporto di Sofia affinché fossero impiegati nella guerra contro l’Iran.

Tale condotta, ha osservato, è «incompatibile con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e con i fondamenti del diritto internazionale».

Baqāʾī ha inoltre aggiunto che, ai sensi della risoluzione 3314 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, una simile condotta potrebbe configurare un atto di aggressione.

Il portavoce ha affermato che Teheran è inoltre consapevole del fatto che la popolazione bulgara e un numero significativo di parlamentari del Paese si oppongono a questa decisione. Ha aggiunto che chiunque sia imparziale sa che l’aggressione militare condotta dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro l’Iran è illegale e che i due aggressori «hanno commesso numerosi crimini di guerra».

«I responsabili delle decisioni adottate in Bulgaria devono rispondere di questa scelta ingiustificabile e pericolosa, che rende di fatto il loro Paese complice e corresponsabile degli Stati Uniti e del regime sionista nell’aggressione militare contro l’Iran», ha dichiarato.

Le dichiarazioni dei funzionari kuwaitiani devono trovare riscontro nei fatti; gli Stati Uniti utilizzano le basi in Kuwait contro l’Iran

Rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni dell’ambasciatore kuwaitiano negli Stati Uniti, secondo cui il Kuwait non parteciperebbe alla guerra contro l’Iran e non consentirebbe alle forze armate statunitensi di utilizzare il proprio territorio, Baqāʾī ha affermato che simili dichiarazioni sono «positive», a condizione che trovino riscontro nei fatti.

«Purtroppo, non è così. Nella pratica, gli Stati Uniti utilizzano continuamente le basi militari situate in Kuwait e sfruttano le strutture presenti nel Paese per commettere crimini di guerra contro l’Iran», ha dichiarato.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato basi britanniche per attaccare l’Iran

Rispondendo a una domanda sulla decisione del nuovo primo ministro britannico di consentire agli Stati Uniti di utilizzare il territorio del Regno Unito per attaccare l’Iran, nonché sulla possibile riunione destinata a costituire una coalizione internazionale incaricata di garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, Baqāʾī ha affermato: «Ci aspettavamo che il nuovo governo britannico agisse con maggiore prudenza rispetto al precedente».

«Abbiamo tuttavia constatato che ha sostanzialmente seguito lo stesso percorso, forse persino peggiore. Sapevamo, e continuiamo a sapere, che durante i quaranta giorni di aggressione militare statunitense e sionista contro l’Iran, gli Stati Uniti hanno utilizzato basi militari britanniche per sostenere le proprie operazioni di aggressione contro il nostro Paese».

Una simile condotta, ha aggiunto, secondo qualunque parametro — compresi quelli che il Regno Unito e gli altri Paesi europei dichiarano di rispettare — è «incompatibile con i principi del diritto internazionale, viola l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite ed è del tutto inaccettabile».

«L’esplicita dichiarazione di questo fatto da parte del nuovo primo ministro britannico costituisce in realtà una confessione e un’ammissione di complicità nella commissione di un illecito internazionale», ha affermato, aggiungendo che Londra «deve rispondere di questa condotta».

Baqāʾī ha inoltre osservato che, come dimostrato dall’esperienza, «assecondare l’aggressore e cercare di compiacere una parte che viola apertamente il diritto internazionale non contribuirà in alcun modo a garantire la pace e la sicurezza internazionali».

«Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, la Gran Bretagna sa certamente che qualsiasi intervento in questa materia non farà altro che complicare ulteriormente la situazione e non contribuirà in alcun modo alla sua soluzione», ha dichiarato.

«Se il Regno Unito e le altre parti che affermano di essere preoccupate per la situazione nello Stretto di Hormuz sono sincere, devono affrontare la causa profonda del problema», ha aggiunto, invitando i responsabili britannici a prendere in esame le dichiarazioni pronunciate dal ministro degli Esteri del Lussemburgo durante il recente vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN).

Baqāʾī ha infine ricordato che lo Stretto di Hormuz era aperto prima del 28 febbraio, aggiungendo che la situazione attuale non ha altra causa se non la guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog