Il Vietnam attribuisce la massima priorità al rafforzamento delle relazioni con il Laos

Tô Lâm ha ribadito la centralità della grande amicizia, della solidarietà speciale e della cooperazione globale tra Vietnam e Laos, auspicando un rafforzamento della collaborazione giudiziaria, della trasformazione digitale e del coordinamento contro la criminalità transnazionale.

VNA/VNS – 28 luglio 2026

HÀ NỘI — Martedì, il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam (PCV) e presidente della Repubblica Tô Lâm ha ricevuto il presidente della Corte Suprema del Popolo del Laos Phayvy Syboualypha, in visita ufficiale in Việt Nam.

Accogliendo il dirigente laotiano, il leader vietnamita si è congratulato con lui per la nomina a presidente della Corte Suprema del Popolo del Laos, definendo tale incarico particolarmente importante in una fase in cui il Paese sta riorganizzando l’apparato statale, consolidando le amministrazioni locali, costruendo un’economia indipendente e autonoma e rafforzando lo Stato socialista di diritto.

Tô Lâm ha espresso la convinzione che Phayvy e la direzione della Corte Suprema del Popolo del Laos adempiranno con successo alle proprie responsabilità, contribuendo allo sviluppo nazionale del Paese. Ha inoltre manifestato la fiducia che la visita contribuirà ad attuare gli accordi di alto livello raggiunti dai due Partiti e dai due Stati, approfondendo ulteriormente la cooperazione tra i sistemi giudiziari dei due Paesi.

Il segretario generale e presidente della Repubblica ha ribadito che il Việt Nam attribuisce costantemente la massima priorità al rafforzamento della grande amicizia, della solidarietà speciale, della cooperazione globale e della coesione strategica con il Laos, considerando tali relazioni un patrimonio inestimabile condiviso dai due popoli e dalle rispettive cause rivoluzionarie.

Ha sottolineato che, di fronte alla rapida e complessa evoluzione della situazione regionale e internazionale, i due Paesi dovrebbero continuare a rafforzare la fiducia politica, preservare la solidarietà speciale, coordinarsi strettamente e sostenersi reciprocamente nei consessi regionali e internazionali, contribuendo a mantenere un ambiente pacifico e stabile favorevole allo sviluppo.

Richiamando i risultati positivi della cooperazione tra le Corti supreme del Việt Nam e del Laos, Tô Lâm ha affermato che la collaborazione giudiziaria rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella costruzione di uno Stato di diritto, nella garanzia della giustizia, nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle organizzazioni e dei cittadini e nella creazione di un ambiente giuridico stabile per lo sviluppo socioeconomico e l’integrazione internazionale.

Ha invitato i due sistemi giudiziari ad attuare efficacemente gli accordi di alto livello, ampliare la cooperazione nella trasformazione digitale e nelle tecnologie dell’informazione, in particolare nello sviluppo dei tribunali elettronici, e organizzare programmi di formazione specialistica per giudici e professionisti del diritto.

Il segretario generale e presidente della Repubblica ha inoltre proposto di rafforzare la cooperazione tra gli organi giudiziari delle località di confine, allo scopo di contrastare la criminalità transnazionale, i reati informatici, la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti, contribuendo alla sicurezza, all’ordine e allo sviluppo di una frontiera Việt Nam-Laos pacifica e stabile.

Ha esortato le due parti a proseguire lo stretto coordinamento e il sostegno reciproco nei consessi giudiziari regionali e internazionali, compreso il Consiglio dei presidenti delle Corti supreme dell’ASEAN.

Il massimo dirigente vietnamita ha inoltre incoraggiato le due Corti supreme a intensificare gli scambi di delegazioni, in particolare tra i dirigenti di alto livello e i giovani funzionari, ampliando al contempo la cooperazione nella ricerca giuridica, nella riforma giudiziaria e nell’applicazione delle tecnologie digitali alla gestione dei tribunali e all’attività giudicante.

Ha inoltre proposto che le Corti supreme di Việt Nam, Laos e Cambogia continuino a svolgere un ruolo guida nella promozione della cooperazione giudiziaria trilaterale, attraverso lo scambio di esperienze in materia di riforma della giustizia, costruzione dello Stato di diritto, formazione del personale e trasformazione digitale.

Partendo da questa cooperazione, i tre Paesi potrebbero gradualmente estendere la collaborazione ai sistemi giudiziari della Thailandia, del Myanmar e degli altri Paesi della subregione del Mekong, ponendo le basi per una cooperazione giudiziaria più ampia all’interno dell’ASEAN, ha osservato Tô Lâm.

Da parte sua, Phayvy ha ringraziato il leader vietnamita per la calorosa accoglienza e ha espresso soddisfazione per la sua prima visita ufficiale in Việt Nam dall’assunzione dell’attuale incarico.

Ha manifestato gratitudine al Partito, allo Stato e al popolo vietnamiti per il sostegno costante ed efficace fornito al Laos durante la lotta per la liberazione nazionale e nell’attuale processo di sviluppo del Paese.

Congratulandosi con il Việt Nam per i risultati conseguiti sotto la direzione del Partito Comunista del Việt Nam, guidato dal segretario generale e presidente della Repubblica Tô Lâm, Phayvy ha espresso la convinzione che il Paese continuerà a realizzare i propri obiettivi di sviluppo socioeconomico, rafforzando al contempo il Partito, il sistema politico e la propria posizione internazionale.

Riferendo sui colloqui avuti con i dirigenti della Corte Suprema del Popolo del Việt Nam, Phayvy ha affermato che le due parti hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione nella formazione del personale, nella trasformazione digitale, nello sviluppo dei tribunali elettronici, nella riforma giuridica e nello scambio di esperienze giudiziarie.

Ha assicurato che la Corte Suprema del Popolo del Laos collaborerà strettamente con la propria omologa vietnamita per attuare le intese comuni raggiunte dai massimi dirigenti dei due Paesi e continuare a educare i funzionari giudiziari alla tradizione della solidarietà speciale tra Việt Nam e Laos, contribuendo a preservare e promuovere la duratura amicizia e la cooperazione globale tra le due nazioni.

Nell’occasione, il leader vietnamita ha trasmesso i propri saluti al segretario generale del Partito e presidente della Repubblica del Laos Thongloun Sisoulith e agli altri alti dirigenti laotiani, esprimendo la convinzione che, grazie al forte impegno politico di entrambe le parti e agli sforzi congiunti di ministeri, settori, amministrazioni locali e organismi giudiziari, le relazioni tra Việt Nam e Laos continueranno a svilupparsi in maniera sempre più concreta ed efficace, nell’interesse dei popoli dei due Paesi e a beneficio della pace, della stabilità e dello sviluppo regionali.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog