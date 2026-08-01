LA CINA STA CONDUCENDO NEGOZIATI DIRETTI CON GLI HOUTHI PER GARANTIRE IL PASSAGGIO DELLE PROPRIE NAVI CISTERNE ATTRAVERSO IL MAR ROSSO

– Reuters

Secondo l’agenzia, i colloqui sono iniziati dopo che gli Houthi hanno annunciato il blocco dei porti sauditi e hanno minacciato di attaccare le navi legate alla loro gestione. Pechino si è rivolta alla leadership degli Houthi con la richiesta di garantire un passaggio sicuro per le petroliere cinesi attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb.

«La Cina è stata una delle prime nazioni a contattare direttamente gli Houthi in merito alla questione del passaggio delle navi attraverso Bab el-Mandeb», – hanno riferito fonti di Reuters.

Secondo le informazioni dell’agenzia, Pechino punta a salvaguardare le forniture di greggio dai terminal sauditi sul Mar Rosso, in primo luogo dal porto di Yanbu, per compensare la contrazione dei trasporti attraverso lo Stretto di Hormuz, rimasto di fatto chiuso a causa del conflitto che coinvolge l’Iran.

Reuters rileva che, dal momento dell’annuncio delle nuove restrizioni da parte degli Houthi, almeno quattro petroliere cariche di greggio sono già salpate dai porti sauditi con direzione Cina e hanno attraversato con successo Bab el-Mandeb.

«Ogni imbarcazione viene concordata individualmente con gli Houthi», – ha riferito una fonte dell’agenzia.

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