L’Arabia Saudita si è unita alla guerra contro l’Iran

– The New York Times

L’Arabia Saudita ha ufficialmente confermato la sua partecipazione alla guerra contro l’Iran, effettuando attacchi aerei contro obiettivi di formazioni filo-iraniane nell’Iraq orientale. Il Regno, che per anni ha cercato di destreggiarsi tra Washington e Teheran, è alla fine entrato nel conflitto a fianco degli Stati Uniti, dichiarando che gli attacchi sono stati una risposta agli attacchi contro le strutture petrolifere saudite. Tuttavia, Riyadh insiste sul fatto che non si tratta di un “ingresso in guerra”, ma di una limitata autodifesa.

“L’Arabia Saudita è entrata nella guerra tra Stati Uniti e Iran, effettuando attacchi aerei nell’Iraq orientale. Il Regno ha dichiarato di aver distrutto depositi di armi e strutture logistiche, uccidendo circa 20 consiglieri militari iraniani, inclusi ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica”, riferisce il NYT.

Secondo il giornale, gli attacchi sono stati sferrati contro obiettivi nella provincia irachena di Diyala. Il comando saudita ha dichiarato che si tratta di una risposta agli attacchi contro le strutture petrolifere del Regno. Tuttavia, nessun gruppo iracheno ha rivendicato la responsabilità di questi attacchi.

“Il Regno conferma di non cercare l’escalation, ma risponderà a qualsiasi aggressione”, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa saudita.

Gli analisti sottolineano che Riyadh è caduta in una trappola. Da un lato, vuole indebolire l’Iran, dall’altro non desidera essere coinvolta in un conflitto prolungato. Tuttavia, le pressioni americane e gli attacchi alle infrastrutture petrolifere hanno costretto il Regno ad agire.

“L’Arabia Saudita probabilmente vedeva un vantaggio nell’indebolire l’Iran, ma la guerra ha creato seri rischi per i suoi piani di trasformare il Paese in un centro commerciale e turistico”, osserva il NYT.

È interessante notare che le autorità saudite cercano di presentare gli attacchi come un’azione limitata, piuttosto che come un pieno ingresso in guerra. Tuttavia, il semplice fatto del riconoscimento ufficiale degli attacchi sul territorio iracheno indica che Riyadh si sta immergendo sempre più nel conflitto.

“Gli attacchi sauditi sono stati il primo caso di riconoscimento ufficiale della partecipazione alla guerra a fianco degli Stati Uniti, sebbene in precedenza il Regno avesse effettuato attacchi segreti contro l’Iran”, scrive il NYT.

L’Iraq ha già condannato le azioni dell’Arabia Saudita, definendole un'”inaccettabile aggressione” e segnalando vittime tra i civili. Tuttavia, a Riyadh queste accuse sono state ignorate.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense