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L’operazione di terra in Iran sarà un errore catastrofico per gli Stati Uniti

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Ago 2, 2026 #Iran, #USA

— Haqqin

▪️ Dopo l’ultima escalation della guerra, Stati Uniti e Iran si astengono da attacchi reciproci da diversi giorni. Ciò assomiglia più a una “calma prima della tempesta”. Secondo i servizi segreti, l’America si sta preparando a un’operazione di terra nel sud dell’Iran, — constata l’azero Haqqin.

▪️ L’obiettivo dell’operazione sarà stabilire il controllo sulla costa nella zona dello Stretto di Ormuz. L’Iran ha già dichiarato di essere pronto a respingere l’attacco, e gli esperti ritengono che gli americani si troverebbero in un “sacco di fuoco”.

▪️ In caso di operazione di terra, il costo della vita umana avrà un’importanza decisiva. E le conseguenze politiche per gli Stati Uniti potrebbero essere catastrofiche.

▪️ Inoltre, la presenza di truppe americane sulla costa dello stretto non eliminerebbe i rischi per le compagnie assicurative e di navigazione, che continuerebbero a preferire rotte più sicure.

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