Tô Lâm: “Il lavoro creativo dovrà diventare la principale risorsa del Vietnam”

Tô Lâm ha indicato nel passaggio dal lavoro semplice al lavoro creativo, fondato su conoscenza, tecnologia e innovazione, la priorità strategica del Vietnam, chiedendo di concentrare le risorse sulla realizzazione di prodotti, imprese e mercati competitivi.

VNA/VNS – 30 luglio 2026

HÀ NỘI — Il segretario generale del Partito e presidente della Repubblica Tô Lâm ha sottolineato la necessità di una trasformazione fondamentale dal «lavoro semplice» al «lavoro creativo», accompagnata dal miglioramento della qualità della forza lavoro nazionale, affermando che questo rappresenta il principale obiettivo e il più importante parametro di valutazione della Risoluzione n. 57 dell’Ufficio Politico nella nuova fase di sviluppo.

Presiedendo giovedì una riunione del Comitato direttivo centrale per lo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione e per la trasformazione digitale, convocata per valutare il lavoro svolto finora e definire i compiti principali per il prossimo periodo, Tô Lâm, che è anche a capo del Comitato, ha chiesto di proseguire il passaggio dalla gestione dell’avanzamento dei lavori alla gestione dei risultati.

Ha affermato che, per ogni compito, devono essere definiti chiaramente il problema da risolvere, il prodotto finale, i destinatari, gli organismi e i singoli responsabili, le condizioni di attuazione e i criteri di valutazione.

Il massimo dirigente ha osservato che gli agricoltori dovrebbero trasformarsi gradualmente in agricoltori digitali, capaci di padroneggiare le moderne tecnologie agricole; i lavoratori dovrebbero acquisire il controllo delle tecnologie e delle attrezzature avanzate; gli imprenditori dovrebbero diventare la forza trainante dell’innovazione; mentre i funzionari dovrebbero abbandonare una mentalità puramente gestionale per adottarne una orientata alla creazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo.

Il lavoro creativo dovrà diventare in futuro la risorsa più importante della nazione, ha sottolineato.

Tô Lâm ha dichiarato che le risorse devono essere concentrate sulla creazione di prodotti, mercati e imprese competitivi. Tutte le attività di ricerca devono essere orientate all’applicazione pratica, alla commercializzazione e al miglioramento della competitività dell’economia e della società nel loro complesso, ha ribadito.

Ha aggiunto che le risorse dovrebbero essere destinate in via prioritaria ai compiti fondamentali e strategici dotati di un elevato potenziale di diffusione e di destinatari chiaramente identificati, superando la frammentazione degli investimenti e la suddivisione dei compiti che impedisce di creare prodotti e capacità sufficientemente solidi.

Le imprese devono partecipare fin dalla fase di individuazione delle problematiche, passando per la ricerca e la sperimentazione, fino alla commercializzazione dei prodotti. Lo Stato dovrebbe concentrarsi sulla costruzione delle istituzioni, sull’affidamento di incarichi di ricerca, sulla condivisione dei rischi e sulla creazione di mercati iniziali per i prodotti tecnologici rispondenti alle esigenze dello sviluppo.

Gli istituti di ricerca e le università devono essere collegati più strettamente alle necessità di sviluppo del Paese e delle imprese, mentre i loro risultati dovrebbero essere valutati sulla base delle tecnologie, dei prodotti e del valore concreto generati.

«È necessario compiere un deciso passaggio dall’innovazione in determinati settori all’innovazione nell’intera società», ha affermato Tô Lâm. «Ogni cittadino può diventare un protagonista dell’innovazione. Ogni impresa deve considerare l’innovazione una condizione vitale per il proprio sviluppo».

«Ogni funzionario deve adottare una mentalità orientata allo sviluppo. Ogni ministero, settore e amministrazione locale deve diventare un polo d’innovazione nel proprio ambito, contribuendo alla costruzione di una società dell’apprendimento, di una società creativa e di una cultura dell’innovazione ampiamente diffusa nell’intera società».

Il massimo dirigente ha chiesto che vengano urgentemente predisposte tutte le condizioni necessarie affinché il Comitato direttivo centrale, dopo la sua riorganizzazione, possa iniziare immediatamente a operare e concentrare le risorse sull’attuazione dei principali compiti strategici concordati durante la riunione.

Ha invitato il Comitato direttivo centrale, i comitati e le organizzazioni del Partito, gli organismi e le amministrazioni locali a continuare a operare con il massimo senso di responsabilità, valorizzando e sviluppando pienamente i risultati già conseguiti e passando con decisione alla fase attuativa, affinché ogni compito produca risultati finali e prodotti concreti.

Allo stesso tempo, ha chiesto di accelerare in tutta la società la transizione dal lavoro semplice al lavoro creativo, sempre più fondato sulla conoscenza e sulla tecnologia.

Il principio guida è che agli impegni devono seguire le azioni, le promesse devono tradursi in risultati e le priorità strategiche devono essere perseguite fino alla loro completa realizzazione, ha osservato il segretario generale del Partito e presidente della Repubblica.

Nel corso della riunione, Nguyễn Hải Ninh, membro del Comitato Centrale del Partito e capo dell’Ufficio del Comitato Centrale, ha annunciato la decisione dell’Ufficio Politico relativa all’assegnazione degli incarichi e alla riorganizzazione del personale del Comitato direttivo centrale.

Secondo la decisione, il Comitato, che opera sotto la direzione dell’Ufficio Politico, è composto da 31 membri ed è presieduto da Lê Minh Hưng, membro dell’Ufficio Politico, segretario del Comitato del Partito presso il Governo e primo ministro.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog