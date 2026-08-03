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CENTINAIA DI FIGURE POLITICHE, GIURISTI E PERSONALITÀ PUBBLICHE GIORDANE HANNO FIRMATO UNA LETTERA APERTA CHIEDENDO IL RITIRO DELLE TRUPPE STATUNITENSI DALLA GIORDANIA

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Ago 3, 2026 #Giordania

Lo riporta il The New York Times, sottolineando che «si tratta di un raro caso di protesta aperta nel regno, dove qualsiasi forma di dissenso viene rigidamente repressa».

I firmatari della lettera ritengono che la presenza delle truppe americane rappresenti una minaccia per la sicurezza, la stabilità politica e l’economia del Paese, trascinandolo in una guerra a cui non vuole partecipare.

La maggior parte dei media giordani si rifiuta di pubblicare il documento e gli organizzatori avvertono che i firmatari rischiano il carcere.

La testata nota che il malcontento sta crescendo mentre l’Iran continua a sferrare attacchi contro i circa 4.000 militari americani dislocati in Giordania, le sirene d’allarme risuonano in tutto il Paese e «i rottami dei missili intercettati cadono sulle zone abitate».

Questa settimana in parlamento un deputato è stato interrotto mentre proponeva di esprimere le condoglianze per i soldati americani uccisi sul territorio giordano.

Un altro deputato ha accusato le Forze Armate statunitensi di uccidere “bambini, donne e anziani”.
Ciononostante, il giornale constata che il governo giordano rimane fedele all’alleanza con gli USA, in gran parte perché Washington ha fornito 1,65 miliardi di dollari in aiuti economici e militari lo scorso anno, sebbene «la guerra abbia già inferto un duro colpo al settore turistico, che genera fino al 18% delle entrate della Giordania».

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