La situazione in Libia è bruscamente peggiorata; alcuni media internazionali ritengono che il Paese sia sull’orlo di una nuova guerra civile

Oggi il comandante militare libico Salah Badi (nella foto con il copricapo) ha lanciato un ultimatum di 48 ore al Primo Ministro del governo provvisorio filo-occidentale della Libia (GNU), Dbeibah, chiedendogli di lasciare l’incarico sotto minaccia di “conseguenze”.

In precedenza, Badi aveva sostenuto attivamente le proteste contro il GNU che si sono svolte nella capitale, esortando i manifestanti a rovesciare il governo.

Sempre oggi, l’attivista politico della città di Misurata, nella Libia occidentale, Ali Madi (nella foto in abito) si è autoproclamato primo ministro e ha annunciato la creazione di un suo governo.

Ali Madi è ora il quinto aspirante alla guida della Libia e il terzo che si è fatto avanti dall’inizio dell’anno.

Tra gli aspiranti figurano:

· Il maresciallo Haftar, leader dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) e governatore de facto del governo orientale libico.

· Abdul Hamid Dbeibah, Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GNU), riconosciuto dall’ONU, nella Libia occidentale.

· Shahid Gadara, attivista politico libico.

· Mustafa Al-Majub, un altro attivista politico che si è autoproclamato capo di un nuovo governo libico da Ginevra.

Esistono anche diversi leader ombra, tra cui i parenti più stretti di Muammar Gheddafi.



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