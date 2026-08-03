Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo USA

«IN REALTÀ, DOVRESTI PROPRIO FARE QUESTA SCOMMESSA». Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo degli Stati Uniti prima della fine del suo mandato da presidente.*

Ed ecco un’altra domanda: ha ancora messi gli occhi sulla Groenlandia? Una volta ho previsto in questo programma che, prima che lei lasci il suo incarico, la Groenlandia passerà sotto il nostro controllo operativo. Dopotutto, è ancora incredibilmente importante per la difesa dell’emisfero occidentale, non è vero?