AFV

Libera la tua mente

Mondo

Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo USA

DiAFV from TELEGRAM

Ago 3, 2026 #Groenlandia, #Trump

«IN REALTÀ, DOVRESTI PROPRIO FARE QUESTA SCOMMESSA». Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo degli Stati Uniti prima della fine del suo mandato da presidente.*

Ed ecco un’altra domanda: ha ancora messi gli occhi sulla Groenlandia? Una volta ho previsto in questo programma che, prima che lei lasci il suo incarico, la Groenlandia passerà sotto il nostro controllo operativo. Dopotutto, è ancora incredibilmente importante per la difesa dell’emisfero occidentale, non è vero?

Sì, avrai ragione se hai scommesso su questo. Sì, avrai ragione. Vogliono fare qualcosa di molto importante. La Groenlandia è importante dal nostro punto di vista — non dal loro, ma proprio dal nostro. In realtà, dovresti proprio fare questa scommessa.

* Per legge, il secondo mandato di Trump alla presidenza si concluderà nel gennaio 2029

Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

CENTINAIA DI FIGURE POLITICHE, GIURISTI E PERSONALITÀ PUBBLICHE GIORDANE HANNO FIRMATO UNA LETTERA APERTA CHIEDENDO IL RITIRO DELLE TRUPPE STATUNITENSI DALLA GIORDANIA

Ago 3, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Miguel Díaz-Canel: «Il cammino è difficile, la situazione è complessa, ma la volontà di vincere è incrollabile»

Ago 3, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il principio di una sola Cina non ammette alcuna «zona grigia»

Ago 3, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

CENTINAIA DI FIGURE POLITICHE, GIURISTI E PERSONALITÀ PUBBLICHE GIORDANE HANNO FIRMATO UNA LETTERA APERTA CHIEDENDO IL RITIRO DELLE TRUPPE STATUNITENSI DALLA GIORDANIA

Agosto 3, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo USA

Agosto 3, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Miguel Díaz-Canel: «Il cammino è difficile, la situazione è complessa, ma la volontà di vincere è incrollabile»

Agosto 3, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Cultura e Società

Il cubo di Rubik

Agosto 3, 2026 Giovanni Pulvino (REDNEWS)
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: