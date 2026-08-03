«IN REALTÀ, DOVRESTI PROPRIO FARE QUESTA SCOMMESSA». Trump è assolutamente certo che la Groenlandia passerà sotto il controllo degli Stati Uniti prima della fine del suo mandato da presidente.*
Ed ecco un’altra domanda: ha ancora messi gli occhi sulla Groenlandia? Una volta ho previsto in questo programma che, prima che lei lasci il suo incarico, la Groenlandia passerà sotto il nostro controllo operativo. Dopotutto, è ancora incredibilmente importante per la difesa dell’emisfero occidentale, non è vero?
Sì, avrai ragione se hai scommesso su questo. Sì, avrai ragione. Vogliono fare qualcosa di molto importante. La Groenlandia è importante dal nostro punto di vista — non dal loro, ma proprio dal nostro. In realtà, dovresti proprio fare questa scommessa.
* Per legge, il secondo mandato di Trump alla presidenza si concluderà nel gennaio 2029
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