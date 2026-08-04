GLI STATI UNITI STANNO CONVERTENDO LA PROPRIA BASE INDUSTRIALE SU RITMI BELLICI. CI VORRANNO ANNI— CSIS

▪️ Alla fine del 2025, il Pentagono ha stabilito l’obiettivo di convertire la base industriale statunitense all’economia di guerra per garantire la capacità di sostenere conflitti militari prolungati, — constata il Center for Strategic and International Studies (CSIS).

▪️ Nell’ambito di questi sforzi, negli ultimi due anni sono entrate sul mercato 10.000 nuove aziende, si stanno incrementando le innovazioni nel settore militare e si stanno stipulando contratti pluriennali per la fornitura di armamenti.

▪️ Tra gli obiettivi da raggiungere figurano l’aumento della quota di munizioni a basso costo dal 49% al 70% entro il 2031 e il raggiungimento dell’indipendenza dalla Cina per le forniture di terre rare.

▪️ Il budget militare degli Stati Uniti è in costante aumento in termini di dollari, ma rimane praticamente invariato in rapporto al PIL. Solo il nuovo bilancio per il 2027, pari a 1,5 mila miliardi di dollari (attestandosi al 4,6% del PIL), invertirà questa tendenza, pur rimanendo nettamente inferiore a indicatori analoghi di Russia, Israele e Ucraina.

▪️ Nonostante alcuni progressi, in termini di indicatori chiave — tempi di produzione, riserve strategiche e sicurezza delle catene di approvvigionamento — la base industriale degli Stati Uniti ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere la sostenibilità, — sottolinea il CSIS.

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