AFV

Libera la tua mente

Mondo

GLI STATI UNITI STANNO CONVERTENDO LA PROPRIA BASE INDUSTRIALE SU RITMI BELLICI. CI VORRANNO ANNI— CSIS

DiAFV from TELEGRAM

Ago 4, 2026 #Armi, #USA

▪️ Alla fine del 2025, il Pentagono ha stabilito l’obiettivo di convertire la base industriale statunitense all’economia di guerra per garantire la capacità di sostenere conflitti militari prolungati, — constata il Center for Strategic and International Studies (CSIS).

▪️ Nell’ambito di questi sforzi, negli ultimi due anni sono entrate sul mercato 10.000 nuove aziende, si stanno incrementando le innovazioni nel settore militare e si stanno stipulando contratti pluriennali per la fornitura di armamenti.

▪️ Tra gli obiettivi da raggiungere figurano l’aumento della quota di munizioni a basso costo dal 49% al 70% entro il 2031 e il raggiungimento dell’indipendenza dalla Cina per le forniture di terre rare.

▪️ Il budget militare degli Stati Uniti è in costante aumento in termini di dollari, ma rimane praticamente invariato in rapporto al PIL. Solo il nuovo bilancio per il 2027, pari a 1,5 mila miliardi di dollari (attestandosi al 4,6% del PIL), invertirà questa tendenza, pur rimanendo nettamente inferiore a indicatori analoghi di Russia, Israele e Ucraina.

▪️ Nonostante alcuni progressi, in termini di indicatori chiave — tempi di produzione, riserve strategiche e sicurezza delle catene di approvvigionamento — la base industriale degli Stati Uniti ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere la sostenibilità, — sottolinea il CSIS.

Fonte

Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

L’Iran utilizzerà tutti i mezzi per la legittima difesa dei propri diritti e della sicurezza nazionale

Ago 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Ceuta, l’asse Washington-Tel Aviv-Rabat e la nuova strategia di destabilizzazione della Spagna

Ago 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Quincy Institute (USA): Mentire sulla “vittoria ucraina” non solo è sbagliato, ma è anche pericoloso

Ago 4, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Ceuta, l’asse Washington-Tel Aviv-Rabat e la nuova strategia di destabilizzazione della Spagna

Agosto 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

L’Iran utilizzerà tutti i mezzi per la legittima difesa dei propri diritti e della sicurezza nazionale

Agosto 4, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Quincy Institute (USA): Mentire sulla “vittoria ucraina” non solo è sbagliato, ma è anche pericoloso

Agosto 4, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

GLI STATI UNITI STANNO CONVERTENDO LA PROPRIA BASE INDUSTRIALE SU RITMI BELLICI. CI VORRANNO ANNI— CSIS

Agosto 4, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: