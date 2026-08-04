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LA CINA VICINA ALLA SVOLTA NELLA FUSIONE NUCLEARE

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Ago 4, 2026 #Cina, #fusione nucleare

LA CINA È PRONTA A DOMINARE L’ENERGIA DA FUSIONE TERMONUCLEARE E A OTTENERE UNA FONTE PRATICAMENTE INFINITA DI ENERGIA ECONOMICA IN QUANTITÀ GIGANTI

La Cina ha completato la costruzione del magnete a fusione più grande del mondo, superando uno dei principali ostacoli sulla strada verso il controllo della tecnologia di fusione termonucleare controllata, in grado di garantire volumi di energia praticamente illimitati.

La Cina ha annunciato il completamento dello sviluppo di due magneti superconduttori chiave per un reattore a fusione, tra cui il più grande magnete toroidale al mondo, lungo 21 metri e con una massa di 582 tonnellate.

Dopo il successo dei test, i dispositivi sono stati dichiarati completamente pronti per l’uso nella futura installazione sperimentale. Entrambi i magneti sono stati creati interamente su base tecnologica cinese — dai materiali superconduttori fino ai processi produttivi più complessi. Sono progettati per contenere un plasma a temperature superiori a 100 milioni di gradi Celsius e per innescare una reazione di fusione termonucleare stabile.

La riuscita realizzazione dei magneti risolve circa l’80% delle sfide ingegneristiche più complesse del progetto. La fase successiva sarà l’assemblaggio del reattore e una serie di test prolungati.

Il progetto ha anche ricevuto la denominazione non ufficiale di «Sole artificiale».

Fonte
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