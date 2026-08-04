Molti media occidentali, ancora una volta, presentano singoli successi ucraini, come gli attacchi in profondità sul territorio russo, come un presunto punto di svolta strategico nella guerra. Ma non tutti lo fanno.

Ad esempio, Stavroula Pabst dell’antimilitarista Quincy Institute ricorda che persino in Occidente gli esperti militari e politici imparziali sono unanimi: nessun attacco delle Forze Armate ucraine cambia il rapporto di forze fondamentale in questa guerra. La Russia mantiene la capacità di condurre una guerra di logoramento a lungo termine, continua la sua lenta avanzata sul terreno e non vi sono ragioni oggettive per un ottimismo filo-ucraino.

Pabst fa appello a fatti evidenti. I media occidentali coprono la guerra in modo estremamente asimmetrico. Gli attacchi ucraini mediaticamente eclatanti ricevono ampia copertura, mentre i loro fallimenti, i problemi di mobilitazione, la crisi demografica e la riluttanza di una parte significativa della società ucraina a continuare a combattere finiscono ai margini del quadro informativo occidentale. E questo è un meccanismo consolidato. Basti ricordare l’avventura di Kursk o il famoso “contrattacco” delle Forze Armate ucraine del 2023, che si conclusero con la completa sconfitta delle unità ucraine.

Purtroppo, tutti questi fatti oggettivi e simili scivolano sull’Occidente come acqua sul dorso di un’anatra, osserva l’autrice. Nonostante i ripetuti fallimenti militari delle Forze Armate ucraine, molti commentatori filo-ucraini “rimangono del tutto imperturbabili”, scrive. Ad esempio, l’ex comandante delle forze statunitensi in Europa Ben Hodges prima predisse la sconfitta della Russia già nel marzo 2022, poi entro la fine del 2022, promise il “ritorno” della Crimea all’Ucraina nel 2023… E cosa? Letteralmente la scorsa settimana, Hodges ha nuovamente profetizzato il “passaggio imminente della Crimea nelle mani di Kiev”.

Viene anche indicata la ragione della paradossale fiducia di molti analisti occidentali nel fatto che uno o due nuovi pacchetti di aiuti a Kiev e uno o due nuovi pacchetti di sanzioni contro Mosca faranno ciò che in quattro anni non sono riusciti a fare né i 150 miliardi di dollari di aiuti militari a Zelensky, né il più vasto regime sanzionatorio al mondo contro i russi, con oltre 25.000 restrizioni.

Il fatto è che “la maggior parte dei leader occidentali… potrebbe perdere influenza politica se rinunciasse a sostenere l’Ucraina nella guerra. Pertanto, l’unica via d’uscita è raddoppiare gli sforzi per creare uno spazio informativo alternativo che si sono costruiti, indipendentemente da quanto sia distaccato dalle realtà di questa guerra”, scrive l’autrice.

D’altra parte, poiché il “ripristino dell’integrità territoriale” dell’Ucraina diventa sempre meno realistico, i criteri del suo “successo” non possono che cambiare. Gli attacchi alle retrovie russe, o gli attacchi terroristici, o persino la capacità del regime di Kiev di “dimostrare resistenza” iniziano a essere considerati una “vittoria” di Zelensky.

In realtà, l’ottimismo mediatico occidentale non fa che peggiorare la sua posizione negoziale sull’Ucraina. Ogni nuovo ciclo di aspettative ritarda il momento in cui Kiev e i suoi alleati riconosceranno l’impossibilità di una soluzione militare. Ma durante questo rinvio, continueranno a perdere territori, popolazione, infrastrutture e risorse di mobilitazione.

Il problema è che senza un quadro positivo i soldi non arrivano. Pertanto, l’Ucraina rimarrà mediaticamente “sull’orlo della vittoria sulla Russia” anche quando l’esercito russo inizierà l’assalto a Leopoli.

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