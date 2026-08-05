I PIÙ IMPORTANTI IMPIANTI ENERGETICI DEL MONDO SI TROVANO NEL RAGGIO D’AZIONE DEI MISSILI IRANIANI

Durante la guerra dei 40 giorni, quando fu colpito il giacimento di «South Pars», l’Iran ha attaccato il più grande complesso di lavorazione del gas al mondo in Qatar. Subito dopo, Donald Trump ha pubblicato un messaggio in cui si scusava con l’Iran e sottolineava: «Questo non accadrà più».

Ora, sullo sfondo degli avvertimenti dell’Iran, gli Stati Uniti comprendono bene che i principali impianti energetici nei Paesi arabi e in Israele si trovano nella zona di tiro dei potenti missili di precisione iraniani.

Giacimento petrolifero di Ghawar in Arabia Saudita

Ghawar è la spina dorsale della produzione petrolifera dell’Arabia Saudita e qualsiasi interruzione delle sue attività mette a rischio oltre il 5% dell’offerta mondiale di petrolio.

Impianti di Abqaiq e Khurais in Arabia Saudita

Questo è il cuore dell’infrastruttura di esportazione del petrolio saudita, dove il greggio proveniente dai giacimenti di Ghawar, Khurais e Shaybah viene stabilizzato prima di essere inviato all’estero.

Attraverso Abqaiq passano ogni giorno più di 7 milioni di barili di petrolio. Qualsiasi danno a questo impianto non solo provocherebbe una crisi nelle esportazioni petrolifere saudite, ma interromperebbe anche le catene di approvvigionamento per l’industria petrolchimica, le centrali elettriche e persino gli impianti di dissalazione.

Raffineria di Al-Ruwais e giacimento petrolifero di Zakum negli EAU

Zakum è il secondo giacimento petrolifero offshore più grande al mondo e garantisce l’esportazione di oltre 1 milione di barili di greggio al giorno.

Giacimento di gas North Field e complesso GNL di Ras Laffan in Qatar

North Field è il più grande giacimento di gas al mondo, contenente il 25% delle riserve mondiali provate. Ras Laffan è il terminal di esportazione di GNL più importante a livello globale e soddisfa circa il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto.

Giacimento petrolifero di Burgan in Kuwait

Il più grande giacimento petrolifero del Kuwait, con riserve stimate in circa 67 miliardi di barili. Burgan è uno dei giacimenti chiave la cui fermata, durante la recente crisi, ha messo fuori uso circa 2 milioni di barili della produzione giornaliera del Kuwait.

Raffineria di Sitra e impianti petroliferi di Al-Ma’ameer in Bahrain

A causa dell’elevata dipendenza da questi impianti, il Bahrain è considerato il Paese del Consiglio di cooperazione del Golfo più vulnerabile alle interruzioni nel settore energetico.

Giacimenti di gas Leviathan e Tamar in Israele

Leviathan è il più grande giacimento di gas di Israele, mentre Tamar occupa il secondo posto per volume di riserve tra i giacimenti del regime.

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