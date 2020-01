IL PD VI INGANNA

È doveroso e giusto impegnarsi per fermare la LEGA, ma non con chi ha il suo stesso programma, fa le sue stesse cose. Leggete le parole vergognose e forcaiole del sindaco PD di Prato, contro i manifestanti scesi in piazza contro i famigerati DECRETI SICUREZZA di Salvini. Due studentesse sono state condannate a migliaia di euro di multa per il reato di solidarietà con gli operai in sciopero. E il sindaco del partito di Bonaccini, che in nome dell’antifascismo chiede voti contro la Lega, se la prende con le vittime di quelle leggi ingiuste. Che il PD imbrogliando dice di voler abrogare, dopo il voto in Emilia Romagna naturalmente. Ma che intanto sostiene come e peggio dei leghisti. Sono stato tentato di ingannare, di diffondere le parole del sindaco di Prato attribuendole a qualcuno dei nuovi sindaci leghisti della Toscana. Allora ci sarebbe forse una reazione di scandalo più forte. Invece mostro la verità. È il PD che in Emilia Romagna e Toscana è più leghista della Lega. È IL PD CHE VI INGANNA, poi valutate voi.

Giorgio Cremaschi pagina FB