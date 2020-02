IL NARCOTRAFFICO NEMICO DELLA PACE IN COLOMBIA.

Valle del Cauca. Un soldato vicino a 5 cadaveri, assassinati in uno scontro tra narcotrafficanti.



Francesco Cecchini



Traduzione di Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento dell’articolo di Irene Delgado pubblicato da La Vanguardia

IL NARCOTRAFFICO OSTACOLA IN COLOMBIA IL PROCESSO DI PACE.

Le aree rurali soffrono le conseguenze dei lenti processi giudiziari e del vuoto lasciato dalle FARC-EP (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo, in spagnolo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo).

Gruppi armati cercano di controllare le aree agricole in Colombia e colpiscono i leader sociali che tentano di realizzare gli accordi di pace, come la sostituzione delle colture di coca per la cocaina. Solo quest’anno, secondo le organizzazioni sociali, sono state uccise più di trenta persone, anche se le cifre variano da un’associazione all’altra.

Un’ondata di speranza si diffuse tra la popolazione colombiana quando il governo e le FARC-EP firmarono l’accordo di pace nel 2016. Il conflitto armato che aveva afflitto il paese per oltre cinquant’anni era giunto al termine. Ma né le promesse né le migliori intenzioni hanno sradicato la violenza delle bande criminali in Colombia. L’ONU ha denunciato l’omicidio di oltre 300 leader sociali e 173 ex guerriglieri dalla storica data della fine del conflitto.

Chiunque minacci gli interessi dei gruppi armati diventa un potenziale bersaglio. Gustavo Duncan, esperto di traffico di droga e criminalità organizzata, afferma . “Se un leader della comunità denuncia o interferisce con le dinamiche di queste organizzazioni illegali, rischia di essere ucciso. Nel caso degli ex combattenti, circa un terzo degli omicidi sono stati ad opera di dissidenti o di nuove organizzazioni che li consideravano un pericolo per il loro controllo. All’ex membro delle FARC-EP vengono offerte due opzioni: unirsi o morire.”

L’attuale numero di vittime non può essere paragonato a quello degli anni attivi delle FARC-EP (220.000 in totale, secondo un rapporto del Center for Historical Memory of Colombia, anche se ci sono altri studi che li stimano in quasi un milione). Tuttavia, i lenti processi giudiziari per i leader sociali assassinati e per l’attuazione degli accordi di pace hanno lasciato scoperte le aree non protette colpite dal conflitto, in cui non vi è stata un’efficace protezione della popolazione. Ora, le bande criminali hanno approfittato del vuoto lasciato dalle FARC-EP dopo la loro smobilitazione in vari dipartimenti e si disputano il controllo.

Nel 2019 sono stati uccisi 107 leader sociali e solo nel 2020 sono quasi trenta. Marta Hurtado, portavoce dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato a La Vanguardia:”Abbiamo verificato 61 casi nel 2016, 84 nel 2017, 115 nel 2018 e 107 nel 2019. Inoltre vi sono 13 reclami da verificare, quindi questo numero di 107 potrebbe arrivare a 120″.

I luoghi dove si verificano gli attacchi hanno in comune molte somiglianze. Sono aree rurali, quasi tutte (98%) nei comuni con economie illecite in cui operano gruppi criminali e in cui la presenza dello Stato è minima, secondo l’ultimo rapporto del Segretario Generale dell’organizzazione, Carlos Ruiz Massieu. L’epicentro della violenza si concentra nei dipartimenti di Antioquia, Arauca, Cauca e Caquetá, dove la metà dei crimini è stata commessa, sebbene siano stati registrati attacchi in 25 regioni. “La violenza non si concentra su un unico luogo ma si sta diffondendo”, afferma Hurtado.

Questi gruppi criminali non sembrano essere strutture con un alto livello di organizzazione e cooperazione tra loro, ma bande locali che resistono all’attuazione degli accordi di pace. “Il Clan del Golfo è una struttura con un certo livello di organizzazione ma questi gruppi operano con relativa autonomia”, afferma Duncan. In alcuni casi, gli scontri tra bande che si disputano il territorio hanno causato la marcia forzata di intere popolazioni. Le bande criminali che si disputano il controllo delle colture di cocaina hanno causato lo spostamento forzato di intere popolazioni A Tumaco, un comune nel dipartimento di Nariño, lo stato di emergenza umanitaria è stato dichiarato a causa del massiccio sfollamento della sua popolazione. Più di 3.000 persone hanno lasciato le loro case lo scorso mese a causa di scontri tra gruppi armati. “Abbiamo una statistica di 1.179 famiglie che rappresentano 3.031 persone provenienti da uno dei più importanti consigli della comunità del fiume Chagüí che hanno dovuto lasciare il loro territorio a causa di scontri tra gruppi al di fuori della legge che contestano il territorio”, ha detto il sindaco di la città, María Emilsen alla stazione radio colombiana W Radio Colombia. Ma ha anche sottolineato la necessità di infrastrutture di base, come l’elettrificazione, che promuoveranno lo sviluppo della regione e che sono vitali nella maggior parte delle aree controllate da organizzazioni criminali che annientano chiunque metta in pericolo il loro dominio. L’obiettivo principale delle bande criminali è controllare le colture di cocaina. “Ora viene prodotta più coca che mai e chi controlla la produzione controlla il mercato”, afferma l’esperto del traffico di droga, Hurtado. Secondo le stime dell’ OMG Indepaz, vi sono tra le 12.000 e le 15.000 parcelle nei comuni del nord di Cauca, con una media di 620 piante per parcella, la cui produzione annua è di circa 10 chili di cocaina, per parcella. Queste colture sono il principale mezzo di sostentamento di molte famiglie. Hurtado afferma che “uno dei punti dell’accordo di pace esprime la necessità di sostituire le colture legate all’economia illecita, ma la popolazione ha bisogno di risorse per effettuare tale transizione”. Il presidente colombiano Iván Duque ha dichiarato in un’intervista alla CNN che i responsabili degli omicidi sono “trafficanti di droga, dissidenti delle FARC-EP, o ELN ( Esercito Nazionale di Liberazione, in spagnolo Ejército de Liberación Nacional) e clan del Golfo. Questa è una nuova modalità di bande criminali, non una continuazione della guerra delle FARC-EP” Tuttavia, il presidente di Indepaz, Camilo González, sostiene che “questa è una nuova modalità di bande criminali, non una continuazione della guerra di le FARC. ” Aggiunge: I dissidenti FARC o ELN non sono i principali esecutori di questi omicidi. Rimangono un problema perché influenzano la strategia di guerra, ma non hanno un’importante capacità militare. Di fronte a questa spirale di violenza, il punto debole della strategia di Duque è dare vecchie soluzioni politiche a un nuovo conflitto ” . Finora c’è stata una soluzione militare, ma diverse organizzazioni per i diritti umani hanno messo in dubbio l’efficacia di questa direzione. Queste OMG richiedono l’attuazione di programmi di sviluppo efficienti e la sostituzione di colture illecite, oltre a garantire la sicurezza delle comunità colpite. Sottolineano inoltre l’importanza che la Procura conduca un’indagine rigorosa sugli omicidi.

Sebbene la Procura abbia avanzato nelle indagini su metà delle morti avvenute, sia le Nazioni Unite che Indepaz sottolineano che vi sono pochi casi che si sono conclusi con una sentenza definitiva. “È importante evidenziare il ritardo nei progetti di giustizia di transizione e non solo catturare gli autori ma anche quelli dietro questi atti e proteggere adeguatamente le vittime”, sottolinea Hurtado. L’Unità Investigativa Speciale ha riferito della difficoltà nello smantellare le strutture dietro gli omicidi, in particolare gli ex guerriglieri, poiché solo 9 dei 63 detenuti sono autori intellettuali. Il traffico di droga è un flagello che trova nuovi modi di adattamento e che nessuno è stato in grado di sradicare completamente, sebbene parlando in termini assoluti, è innegabile che il tasso di violenza in Colombia sia stato ridotto dopo la firma dell’accordo di pace. I numeri lo provano