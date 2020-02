VIDEO. Le parole esatte pronunciate da Cristina Kirchner (sottotitoli in italiano)

Incredibile Attacco al nuovo governo argentino costruito sulla base di una delle fake news più spudorate della storia recente

Sinceramente non pensavamo di essere costretti a tornare sull’argomento ma evidentemente c’è chi non si arrende alle evidenze per motivi di bassa propaganda politica, così si continua ad alimentare la palese fake news su Cristina Kirchner che avrebbe definito gli italiani geneticamente mafiosi con tanto di dichiarazioni inesistenti riportate tra virgolette.

Così abbiamo deciso di isolare il passaggio ‘incriminato’ – con sottotitoli in italiano – dove si evince che la vicepresidente dell’Argentina non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite. Non abbiamo ancora capito se per sciatteria, disonestà intellettuale o per propaganda politica di bassa lega.

Addirittura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avrebbe espresso «disagio per le sue parole».

No, qui il disagio lo esprimiamo noi nel vedere un’importante dirigente politica dell’America Latina messa alla berlina e accusata di becero razzismo per parole che non ha mai pronunciato.

