COLOMBIA. DALLE FARC- EP AL PARTITO FARC, 56 ANNI DI LOTTA.

Sharing is caring!

FARC-EP E FARC DALLE ARMI ALLA ROSA

Francesco Cecchini

Le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo, FARC-EP furono fondate il 27 maggio 1964. In occasione dell’ anniversario in Colombia si è parlato e scritto su questa esperienza politico-militare.

Il 9 aprile 1948, l’assassinio di Jorge Eliécer Gaitán, presidente del Partito Liberale e candidato presidente, scatenò il “Bogotazo” , forti proteste che dalla capitale si estesero a tutta la Colombia . Fu l’ inizio della “La Violencia”, dieci anni di sanguinosi scontri armati fra liberali e conservatori. In questo periodo grandi propietari terrieri, con il consenso delle autorità, espropiarono campesinos delle loro terre. Contro questa sfruttamento e repressione nacque un’ organizzazione rivoluzionaria. Il rivoluzionario Manuel MarulandaVeléz,Tiro Fijo per la mira, e un pugno di campesinos fondarono leFARC-EP

Manuel MarulandaVeléz, Tiro Fijo

In un’ area, nel dipartimento di Tolima, i contadini guidati da Manuel Marulanda Velez, costituirono un territorio liberato, che fu chiamato Repubblica di Marquetalia.

Mappa di Marquetalia

Da quel lontano 27 maggio 1964 le FARC-EP hanno percorso la storia della Colombia, anche negoziando la pace. Vedi gli incontri e le trattative tra il Presidente Andrés Pastrana Arango e il Comandante Manuel Marulanda Vélez dal 1997 al 2002.

Marulanda, quindi, non fu solo un uomo di lotta armata. Nel 2016 In occasione di un anniversario della sua morte per cause naturali a Selvas del Meta, il 26 de marzo 2008, le FARC-EP hanno ricodato il loro leader storico e fondatore Manuel MarulandaVeléz con un comunicato, che metteva in evidenza le sue lettere al Congresso della Repubblica, ai Presidenti e ai partiti politici dove parlava di pace, di dialogo, di soluzioni negoziate per evitare guerra e violenza. Il comunicato affermava: “ La pace deve significare per la Colombia la fine della violenza come strumento politico, in tutte le sue manifestazioni, l’instaurazione di una democrazia profonda e la rivendicazione sociale degli invisibili. Le stesse bandiere che oggi, 26 marzo, a otto anni dalla morte di Manuel Marulanda Velez, continuiamo a innalzare e a difendere tanto all’ Avana come in Colombia.”

Si può quindi affermare che la pace in Colombia è anche erede di Manuel Marulanda Vélez.

FARC è il partito politico colombiano fondato nell’agosto 2017 dopo la firma degli accordi di pace tra il governo di Juan Manuel Santos e le FARC-EP nel 2016.

FARC dai fucili ai garofani

Il partito FARC alla fondazione si propose “di contribuire alla formazione di un nuovo potere politico e sociale, alla trasformazione e al superamento dell’ordine sociale esistente”, per il quale è importante, indispensabile la partecipazione elettorale per gli spazi di rappresentazione politica, ma allo stesso tempo avanzare nella “produzione di nuovo potere sociale” dal basso “da parte di tutti i vari settori sociali.”

Un grave svantaggio per il partito FARC è che il rispetto dell’ accordo di pace non sta ricevendo il sostegno ufficiale perché l’attuale governo ha un orientamento politico diverso rispetto al governo che ha negoziato e firmato la pace. L’atteggiamento ostile verso la pace che caratterizza il governo di Iván Duque è evidente. Inoltre il suo partito Centro Democratico cerca di creare, dal Congresso, tutti i tipi di ostacoli all’attuazione delle riforme concordate.

I gravi problemi che il partito FARC deve affrontare sono molti. Sono 199 gli ex guerriglieri e più di 40 i loro famigliari assassinati. Recentemente ha lanciato un appello a Istituzioni per i Diritti Umani e l’Organizzazione delle Nazioni Unite a dichiarare di aver ripudiare questi crimini e di collaborare più strettamente con gli sforzi di costruzione della pace.

Inoltre a giugno il partito FARC dovrà vedersela con l’ arrivo di 800 militari americani un nuovo Plan Colombia. Un articolo in merito è stato pubblicato su Ancora Fischia il Vento e il link è il seguente:

In questa situazione è significativo che ex guerriglieri delle FARC-EP riprendano le armi. Le FARC-EP Nueva Marquetalia, il loro nuovo nome, sono presenti in 138 municipi, hanno in pochi mesi hanno radoppiato le forze e, sembra, siano 4600 guerriglieri, 2.600 con le armi e 2000 nelle reti clandestine d’ appoggio.

FARC-EP Nueva Marquetalia, dai garofani ai fucili