Covid-19 il Vietnam dona 2 tonnellate di forniture mediche a Cuba

Il Ministero della Difesa vietnamita ha consegnato una donazione di forniture mediche da parte del Partito Comunista del Vietnam, dello Stato vietnanita e del popolo vietnamita a Cuba, a sostegno dei suoi sforzi contro il Covid-19.

Dopo averlo ricevuto, l’ambasciatrice cubana ad Hanoi, Lianys Torres, ha indicato che questo gesto si verifica in un momento in cui le difficoltà materiali dell’isola sono esacerbate oltre che dalla malattia, dall’intensificazione del blocco degli Stati Uniti, che non si ferma di fronte a nulla e colpisce persino l’area della Salute.

“Nonostante queste difficoltà”, ha sottolineato, “il nostro Paese mantiene alta la sua solidarietà e i principi internazionalisti e ha inviato personale medico in oltre 30 paesi per aiutarli ad affrontare la pandemia”.

LaTorres ha voluto ribadire il successo con cui il Vietnam e Cuba affrontano la pandemia e le azioni coordinate tra le due nazioni in questo senso e ha espresso la convinzione che nel prossimo futuro la sconfiggeranno totalmente.

“Quest’anno ricorre il 60° anniversario delle nostre relazioni diplomatiche (il 2 dicembre) e sono sicura che celebreremo la ricorrenza come merita e senza Covid-19 in entrambi i paesi”, ha affermato.

Da parte sua, il colonnello generale Nguyen Chi Vinh, viceministro della difesa del Vietnam, ha riconosciuto le azioni ed i successi di Cuba nella prevenzione e nel controllo del nuovo coronavirus nonostante le sue difficoltà economiche.

“La presenza in altre nazioni di medici e farmaci di fabbricazione cubana mostra la natura umanitaria e trasparente dell’internazionalismo dell’isola, il suo impegno per una risposta comune alla malattia”, ha affermato il membro del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam.

Torres e Vinh hanno concordato che il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali sarà un’occasione per continuare a rafforzare la cooperazione in settori come la medicina oltre che nei tradizionali legami di amicizia tra i due eserciti.

Con un peso di oltre due tonnellate e un valore di mezzo milione di dollari, la donazione vietnamita comprende kit diagnostici per il Covid-19, mascherine chirurgiche e di tessuto antibatterico, tute protettive e altre forniture mediche.

A metà aprile scorso, il Partito Comunista, lo Stato e il popolo vietnamiti hanno fatto un analogo gesto di solidarietà nei confronti di Cuba, donando 5.000 tonnellate di riso per aiutarli a risolvere le loro difficoltà alimentari nel mezzo della lotta contro la malattia.

Altrettante azioni di solidarietà sono state portate avanti dalla Associazione di Amicizia Vietnam-Cuba, dal gruppo di ex Alunni vietnamiti a Cuba e persino in forma diretta, da singoli cittadini e famiglie.

