Titolo: Contrasto al Covid-19: la risposta cinese Autori: AA. VV. – a cura di Marco Bagozzi Editore: Anteo Edizioni Anno di pubblicazione: 2020 Formati: cartaceo Pagine: 136

Il 2020 sarà tristemente ricordato per una delle peggiori crisi degli ultimi cent’anni. Una crisi sanitaria, economica, sociale, politica, umana senza precedenti ha investito il mondo intero. Il primo Paese colpito è stata la Repubblica Popolare Cinese, con la città di Wuhan in particolare. Questo fattore, invece di portare ad una sorta di solidarietà internazionale nei confronti della Cina ha creato uno stillicidio di polemiche politiche e dietrologie che hanno messo Pechino sul banco degli imputati da parte di alcune potenze Occidentali. Queste accuse sono sostenibili alla prova dei fatti? Come ha reagito il Governo cinese alla prova della crisi pandemica? Quali saranno i riflessi di politica internazionale e in quella economica? Come la Cina ha aiutato gli altri Paesi e in particolare l’Italia mettendo la sua esperienza a servizio degli altri Popoli? Qual è stato il ruolo della disinformazione e del complottismo nelle accuse al Governo di Pechino? Quali sono le radici storico-ideologiche della risposta del Servizio Sanitario Nazionale cinese alla crisi del COVID-19? Come hanno reagito le comunità cinesi all’estero? In sostanza: esiste una “risposta alternativa” alla narrativa anti-cinese che pare non trovare contraddittorio in Occidente?

Jiang Fangfei è assistente ricercatore e responsabile degli affari esteri dell’Institute of Literature dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali (CASS). Dopo la laurea presso la London School of Economics and Political Science (LSE) e la School of International Studies dell’Università di Pechino (PKU), è entrata a far parte della CASS nel 2014. I suoi interessi di ricerca includono le relazioni Cina-USA, la cooperazione regionale in Asia-Pacifico e la cooperazione interculturale. Può essere contattata all’indirizzo jiangff@cass.org.cn.

Marco Bagozzi, nato a Trieste nel 1983, è dottore in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Trieste, saggista e ricercatore storico, ha trattato con particolare attenzione la storia del Socialismo Reale nell’Estremo Oriente e l’intreccio tra sport e politica.

Per Anteo Edizioni ha già pubblicato “Vincere con Gengis Khan. Lo sport in Mongolia fra tradizione, cultura e politica” (2012) e “Patria, Popolo e Medaglie. Lo sport nella RPD Corea tra politica, storia e Juché” (2012) e ha in corso di stampa “Il Socialismo nelle steppe. Storia della Repubblica Popolare di Mongolia” (2020). Ha inoltre pubblicato “Nazionalbolscevismo. Storia, uomini, idee” (Noctua, 2009), “Due a Zero. 1986: lo Steaua Bucarest è campione d’Europa” (Urbone Publishing, 2015) e “Storia del calcio cinese. Dalle origini ai giorni nostri” (Bradipo Libri, 2017). È coautore de “Tra calcio e soccer. Il rapporto tra gli Stati Uniti e il gioco più popolare del mondo” (Urbone Publishing, 2016). Ha scritto la prefazione di Gamal Abd El-Nasser “Filosofia della Rivoluzione” (All’Insegna del Veltro, 2011) e di Alessandro Lattanzio “Songun. Antimperialismo identità nazionale nella Corea socialista” (All’Insegna del Veltro, 2012). Collabora con numerose riviste e giornali, è redattore della sezione sportive de L’Opinione Pubblica.

Marco Costa, nato a Varazze (SV) nel 1979, è dottore in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova. È autore di “Soviet e Sobornost. Correnti spirituali nella Russia sovietica e post-sovietica” (Parma, 2011), “Conducator. L’Edificazione del Socialismo in Romania” (Parma, 2012), “Una fortezza ideologica. Enver Hoxha e il Comunismo Albanese” (Cavriago, 2013), “Etica, Religione e Origine del Socialismo” (Cavriago, 2014) e “Tibet, Crocevia tra passato e futuro” (Cavriago, 2014) . È coautore de “La Grande Muraglia. Pensiero politico, territorio e strategia della Cina Popolare” (Cavriago, 2012), “La Via della Seta. Vecchie e Nuove Strategie Globali tra la Cina e il Bacino del Mediterraneo” (Cavriago, 2014), “Alla Scoperta del Tibet” (Cavriago, 2016) e “Lo Xizang (Tibet) e la Nuova Via della Seta” (Cavriago, 2016) Attualmente è redattore della rivista di affari globali “Scenari Internazionali” e responsabile area eurasiatica per il Centro Studi Eurasia-Mediterraneo.

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Dal 2012 si occupa di Vietnam, Paese dove risiede tuttora e sul quale ha pubblicato due libri “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam” (2018) e “Storia delle religioni in Vietnam” (2018).

Marco Pondrelli, nato a Bologna nel 1972, è dottore in Scienze Politiche è stato assessore al Comune di San Lazzaro di Savena e alla Provincia di Bologna. Studioso di politica internazionale dal 2018 è direttore del sito internet www.marx21.it.



Francesco Maringiò, nato a Grottaglie (TA) nel 1979, pubblicista, studioso della Cina contemporanea. Autore di “Interviste ai marxisti cinesi” (MarxVentuno Edizioni, 2017), “La Cina della Nuova Era. Viaggio nel 19 Congresso del Partito Comunista Cinese” (La Città del Sole, 2018).

Clara Statello, nata a Catania nel 1977, laureata in Economia Politica all’Università degli Studi di Siena, è corrispondente per la Sicilia di Sputnik Italia. Appassionata di politica internazionale, ha ricoperto l’incarico di segretaria del Coordinamento Ucraina Antifascista, è stata osservatrice internazionale alle primarie di Lugansk nell’ottobre 2016, ha collaborato con le riviste Marx 21 e L’Antidiplomatico.

Tiziana Tambone è segretario generale dell’Associazione culturale Nuove Vie Della Seta, che nasce con l’intento di creare un ponte tra Cina e Occidente. Si impegna per favorire l’integrazione della comunità cinese sul territorio, attraverso laboratori di storia e lingua italiana e doposcuola. L’Associazione offre corsi di cinese per tutte le età e per tutti i livelli. È stata anche riconosciuta come punto d’insegnamento ufficiale dell’Istituto Confucio e offre dei corsi di preparazione HSK, HSKK e BCT.

