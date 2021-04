Greenpeace lancia l’allarme sul piano del Giappone di sversare le acque di Fukushima nell’oceano

“Il governo ha preso la decisione del tutto ingiustificata di contaminare deliberatamente l’Oceano Pacifico con rifiuti radioattivi”.

di Kenny Stancyl – Common Dreams*

Con una decisione che ha suscitato la condanna da parte di ambientalisti, pescatori e paesi vicini, il Giappone ha annunciato martedì un piano per scaricare oltre 1,2 milioni di tonnellate di acque reflue contaminate immagazzinate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi nell’Oceano Pacifico.

La decisione presa dal gabinetto del primo ministro Yoshihide Suga dà il via libera alla Tokyo Electric Power Company (TEPCO) per rilasciare le acque reflue di Fukushima in mare aperto, poco più di un decennio dopo uno dei peggiori disastri nucleari della storia; gli scarichi non inizieranno prima di due anni, poiché TEPCO si prepara per un processo che dovrebbe richiedere decenni.

Greenpeace ha affermato in una dichiarazione che la decisione, che è stata a lungo contemplata ma ritardata a causa della forte opposizione pubblica, è una violazione del diritto marittimo internazionale che “ignora completamente i diritti umani e gli interessi delle persone a Fukushima, in tutto il Giappone e in Asia.”

“Il governo giapponese ha deluso ancora una volta la gente di Fukushima”, ha detto Kazue Suzuki, attivista per il clima di Greenpeace Giappone. “Il governo ha preso la decisione del tutto ingiustificata di contaminare deliberatamente l’Oceano Pacifico con rifiuti radioattivi”.

"La decisione del governo non è riuscita a proteggere l'ambiente e ha trascurato l'opposizione su larga scala e le preoccupazioni dei residenti locali di Fukushima, così come dei cittadini vicini in tutto il Giappone", ha aggiunto Suzuki. "Greenpeace è con la gente di Fukushima, comprese le comunità di pescatori, nei loro sforzi per fermare questi piani".

I dati dei sondaggi di Greenpeace Giappone hanno dimostrato che la maggioranza dei residenti a Fukushima e in tutto il Giappone si oppone al rilascio di acque reflue contaminate nell’Oceano Pacifico. La federazione nazionale delle cooperative giapponesi di pesca, in particolare, è completamente contraria agli scarichi in mare.

Come riportato da Al Jazeera martedì, “Le comunità di pescatori locali temono che anni di lavoro per convincere i consumatori che i frutti di mare di Fukushima sono sicuri saranno spazzati via dal rilascio”.

Un funzionario dell’associazione dei sindacati dei pescatori di Fukushima ha detto all’AFP : “Il messaggio del governo che l’acqua è sicura non sta raggiungendo il pubblico, questo è l’enorme problema … I nostri sforzi nell’ultimo decennio per ripristinare l’industria ittica saranno annullati.”

Secondo l’ Associated Press :

L’operatore dell’impianto, Tokyo Electric Power Co., e funzionari governativi affermano che il trizio, che non è dannoso in piccole quantità, non può essere rimosso dall’acqua, ma tutti gli altri radionuclidi selezionati possono essere ridotti a livelli rilasciabili. Alcuni scienziati affermano che l’impatto a lungo termine sulla vita marina derivante da un’esposizione a basse dosi a volumi d’acqua così grandi è ad oggi sconosciuto. Il governo sottolinea la sicurezza dell’acqua che verrà sversata, definendola “trattata” non “radioattiva”, anche se i radionuclidi possono essere ridotti solo a livelli minimi, non a zero. La quantità di materiale radioattivo che rimarrebbe nell’acqua è sconosciuta.

L’anno scorso, Jan Haverkamp, ​​esperto senior di politica energetica nucleare a Greenpeace, ha avvertito che permane “molta incertezza sugli effetti del trizio”.

“Nel momento in cui sento che la parola ‘trattato’ viene usata al posto di ‘contaminato’”, ha detto Haverkamp, ​​”non posso che pensare che si stia usando una specie di linguaggio giornalistico”.

Lo smaltimento delle acque reflue contaminate è stato ritardato per anni a causa delle preoccupazioni e proteste per la sicurezza, ma Suga ha detto ai legislatori che rilasciarle nell’Oceano Pacifico era “un problema che non può essere evitato” perché, secondo il New York Times , “lo spazio utilizzato per immagazzinare l’acqua dovrebbe terminare il prossimo anno”.

Ma Suzuki di Greenpeace ha detto che il governo giapponese “ha sottovalutato i rischi di radiazioni e ha voltato le spalle alla chiara evidenza che una capacità di stoccaggio sufficiente è disponibile sul sito nucleare così come nei distretti circostanti”.

“Piuttosto che utilizzare la migliore tecnologia disponibile per ridurre al minimo i rischi di radiazioni immagazzinando e trattando l’acqua a lungo termine”, ha detto Suzuki, “hanno optato per l’opzione più economica, scaricare l’acqua nell’Oceano Pacifico”.

Secondo un rapporto di Greenpeace pubblicato il mese scorso, ci sono “alternative agli attuali piani di smaltimento di Fukushima, comprese le opzioni per fermare il continuo aumento di acqua contaminata”.

L’anno scorso e di nuovo il mese scorso, gli osservatori per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno avvertito il governo giapponese che scaricare nell’ambiente le acque reflue della centrale nucleare di Fukushima viola i diritti dei suoi cittadini e dei vicini. L’ONU ha implorato i funzionari giapponesi di rinviare qualsiasi decisione sullo scarico dell’acqua contaminata in mare fino a dopo che la pandemia di Covid-19 fosse terminata in modo che si potessero tenere adeguati consulti internazionali.

Il piano del Giappone di rilasciare acque reflue contaminate è stato inoltre denunciato da Pechino e Seoul.

Jennifer Morgan, direttore esecutivo di Greenpeace International, ha affermato che l’attuale piano per lo smaltimento delle acque reflue “è una violazione degli obblighi legali del Giappone ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e sarà fortemente contrastato nei prossimi mesi.”

“Nel 21° secolo, mentre il pianeta e in particolare gli oceani del mondo stanno affrontando così tante sfide e minacce, è un oltraggio che il governo giapponese e la TEPCO ritengano di poter giustificare lo scarico deliberato di scorie nucleari nell’Oceano Pacifico”, ha affermato Morgan.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa