Elezioni Nicaragua tutto regolare per gli osservatori nord americani.

Conferenza stampa del gruppo degli osservatori elettorali statunitensi e canadesi, facenti parte degli oltre 200 osservatori totali, i quali hanno fornito un resoconto dopo la loro partecipazione alle elezioni generali del 7 novembre in Nicaragua, ma all’incontro i grandi media occidentali non sono andati.

“Come cittadini statunitensi e canadesi smentiamo le accuse di brogli elettorali in Nicaragua, alle ore 12, ora di Managua, di martedì 9 novembre. Come cittadini canadesi e nordamericani che hanno accompagnato di persona il processo elettorale in Nicaragua, riferiamo ciò a cui abbiamo assistito il giorno delle elezioni” ha dichiarato Becca Mohally, osservatrice dagli Stati Uniti.

“Denunciamo inoltre una campagna diffamatoria promossa dal governo degli Stati Uniti e da grandi società di media per promuovere lo scontro in Nicaragua.

Il governo Biden ha descritto l’elezione come una farsa, le esperienze vissute da me e dai miei compagni e compagne contraddicono quelle denunce, poiché hanno osservato un processo elettorale efficiente e trasparente”, ha aggiunto Mohally.

Secondo il gruppo di osservatori, le grandi corporazioni mediatiche legate a Washington non sono a conoscenza della realtà che si vive in Nicaragua. “Ciò che ha detto il New York Times, ciò che la maggior parte di ciò che definiamo come media esprime, o la propaganda che chiamiamo negli Stati Uniti, non avevano nemmeno corrispondenti in queste regioni, non erano nemmeno venuti in Nicaragua”, ha detto Margareth Mallorca, un’altra osservatrice nordamericana.

I relatori hanno quindi esortato la comunità internazionale a riconoscere la volontà espressa dalle urne, oltre a rispettare la sovranità del popolo nicaraguense.

La missione degli osservatori, ha anche evidenziato la partecipazione della popolazione alle elezioni generali: “La cosa più importante che porto nel cuore, è che coloro che si recavano alle urne ci hanno detto più volte “votiamo per la pace, votiamo per la pace”. Ce l’hanno ripetuto molto e questo è nel mio cuore, il popolo del Nicaragua vuole la pace, non vuole guerra”, ha detto la osservatrice Elizabeth Gastelumendi giunta dagli Stati Uniti.

