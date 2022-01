Il discorso di Xi Jinping per i 30 anni di relazioni con le repubbliche dell’Asia centrale

Il 25 gennaio, Xi Jinping ha tenuto un discorso per celebrare i trent’anni di relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Cinese e le cinque repubbliche dell’Asia centrale nate dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan). Di seguito la traduzione integrale.

Cari colleghi e amici,

Il popolo cinese dice spesso: “Bisognerebbe potersi stabilire all’età di 30 anni“. Gli scambi e la cooperazione tra la Cina e i Paesi dell’Asia centrale, giunti al loro 30° anno, sono stati stabiliti sulla base di sincerità, fiducia reciproca, uguaglianza e reciproco vantaggio.

Negli ultimi 30 anni abbiamo seguito la tendenza dei tempi, onorato l’impegno e promosso l’amicizia. Sulla base della comprensione e dell’accomodamento reciproci, abbiamo completamente risolto i problemi di confine lasciati dalla storia, trasformando gli oltre 3.300 chilometri di confini condivisi in un legame di amicizia, fiducia reciproca e cooperazione. Abbiamo stabilito partenariati strategici, approfondendo la fiducia politica e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, aprendo una nuova scia di amicizia di buon vicinato e cooperazione vantaggiosa per tutti e dando un buon esempio di promozione di un nuovo tipo di relazioni internazionali.

Negli ultimi 30 anni, ci siamo uniti in una comune ricerca di sviluppo. Il commercio e gli investimenti nei due sensi sono cresciuti più di cento volte. Sono stati completati con successo diversi grandi progetti di importanza strategica, tra cui il gasdotto Cina-Asia centrale, il gasdotto Cina-Kazakistan, l’autostrada Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e la superstrada Cina-Tagikistan. Il China-Europe Railway Express che attraversa l’Asia centrale ha visto una rapida crescita. Guidata dai principi di ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi, la cooperazione Belt and Road tra Cina e Paesi dell’Asia centrale sta fiorendo e sta portando frutti in Asia centrale.

Negli ultimi 30 anni abbiamo condiviso il bene e il male e perseguito la sicurezza comune. Seguendo il nuovo pensiero di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, abbiamo unito gli sforzi per combattere le tre forze del terrorismo, del separatismo e dell’estremismo, la criminalità organizzata transnazionale e il traffico di droga, e per respingere risolutamente le interferenze esterne o i tentativi di istigare rivoluzioni colorate. Insieme, abbiamo sostenuto fermamente i nostri interessi di sicurezza comuni e la pace e la stabilità nella nostra regione.

Negli ultimi 30 anni, abbiamo migliorato la comprensione e l’affinità reciproche attraverso scambi reciproci. Le 58 coppie di città gemellate e le centinaia di migliaia di visite reciproche ogni anno aiutano a portare avanti un’amicizia di oltre 2000 anni tra i popoli dei nostri Paesi. “Sono uno straniero, ma non sono un estraneo“. Queste parole di Ismail Daurov, un giovane kazako che aiuta nella risposta locale al Covid-19 nella provincia dello Shaanxi, hanno toccato il cuore di molti in Cina. Sono episodi commoventi come questo che hanno formato una commovente sinfonia di persone cinesi e dell’Asia centrale che si sostengono a vicenda nel bene e nel male.

Negli ultimi 30 anni, ci siamo stati vicini e abbiamo sostenuto con fermezza la giustizia. In qualità di difensori del multilateralismo, ci siamo sostenuti reciprocamente su questioni riguardanti i reciproci interessi fondamentali e ci siamo espressi l’uno per l’altro nei momenti critici. Abbiamo così salvaguardato i nostri legittimi diritti e interessi strategici, promosso una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali e guidato l’ordine internazionale verso una maggiore giustizia ed equità.

La chiave del successo della cooperazione tra la Cina e i cinque paesi dell’Asia centrale negli ultimi tre decenni risiede nel nostro costante impegno per il rispetto reciproco, l’amicizia di buon vicinato, la solidarietà in tempi difficili e il reciproco vantaggio. Questi quattro principi sono una preziosa esperienza e una risorsa condivisa che abbiamo acquisito dalla cooperazione; sono una garanzia politica per la crescita costante e sostenuta delle relazioni della Cina con i Paesi dell’Asia centrale; e sono una fonte di ispirazione per noi per promuovere ulteriormente gli scambi amichevoli.

Colleghi e amici,

Il tempo scorre proprio come il flusso dell’acqua. Non importa come possa evolversi il panorama internazionale o come possa crescere la Cina sviluppata, la Cina rimarrà sempre un buon vicino, un buon partner, un buon amico e un buon fratello di cui i Paesi dell’Asia centrale possono fidarsi e su cui contare. La Cina continuerà a sostenere fermamente i Paesi dell’Asia centrale nel seguire percorsi di sviluppo adeguati alle loro realtà nazionali, li sosterrà fermamente nella salvaguardia della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale, li sosterrà fermamente nel perseguire la rivitalizzazione nazionale e una maggiore forza attraverso l’unità, e li sosterrà fermamente nel giocare un ruolo più importante sulla scena mondiale.

La Cina è pronta a collaborare con i paesi dell’Asia centrale per sfruttare la tendenza positiva e impegnarsi spalla a spalla per costruire una comunità Cina-Asia centrale ancora più vicina con un futuro condiviso. A tal fine, desidero avanzare le seguenti cinque proposte:

In primo luogo, dobbiamo esaltare il ruolo esemplare dell’amicizia di buon vicinato, che è alla base delle relazioni della Cina con i Paesi dell’Asia centrale. La Cina continuerà ad agire in base ai principi di amicizia, sincerità, mutuo vantaggio e inclusività, e lavorerà con i Paesi dell’Asia centrale per intensificare gli scambi ad alto livello e la comunicazione strategica e rendere la riunione dei ministri degli Esteri “Cina + Asia centrale” e altri dialoghi e meccanismi di cooperazione un continuo successo. In questo modo, rafforzeremo ulteriormente la solidarietà e la fiducia reciproche, approfondiremo la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e raggiungeremo uno sviluppo e una prosperità comuni.

Ci opponiamo fermamente ai tentativi di forze esterne di fomentare rivoluzioni colorate in Asia centrale, ci opponiamo fermamente all’interferenza negli affari interni di altri Paesi con il pretesto dei diritti umani e ci opponiamo fermamente a qualsiasi forza che tenti di sconvolgere la vita tranquilla dei popoli dei nostri sei Paesi. Non molto tempo fa, il Kazakistan ha sperimentato alcuni sviluppi drammatici, che hanno portato a pesanti vittime e danni alla proprietà. Come amico e vicino, la Cina ha fermamente sostenuto il Kazakistan nel suo sforzo di mantenere la stabilità e fermare la violenza, e continuerà a sostenere e aiutare il Kazakistan al meglio delle nostre capacità. La Cina crede che sotto la forte guida del presidente Qasym-Jomart Toqaev, le persone coraggiose, industriose e buone del Kazakistan alla fine abbracceranno un futuro migliore nel loro sviluppo nazionale.

Secondo, dobbiamo costruire una cintura di cooperazione per uno sviluppo di alta qualità. La Cina è pronta ad aprire il suo vasto mercato ai Paesi dell’Asia centrale. Importeremo più beni di qualità e prodotti agricoli dai Paesi della regione, continueremo a tenere il forum di cooperazione economica e commerciale Cina-Asia centrale e ci adopereremo per aumentare il commercio tra le nostre due parti a 70 miliardi di dollari entro il 2030. La Cina propone di istituire un meccanismo di dialogo sulla cooperazione in materia di commercio elettronico tra i nostri Paesi e organizzare un forum sulla cooperazione industriale e di investimento quando appropriato.

Sullo sfondo della pandemia, riprenderemo i voli passeggeri in modo graduale, stabiliremo “strade rapide” per facilitare la circolazione delle persone e miglioreremo le “corsie verdi” per garantire il flusso senza ostacoli delle merci. Accelereremo il progetto ferroviario Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e svilupperemo ulteriormente i corridoi di trasporto che collegano la Cina e l’Asia centrale per realizzare una connettività più sicura ed efficiente tra i nostri paesi. Dobbiamo garantire il funzionamento costante dei nostri oleodotti e gasdotti, accelerare la costruzione della linea D del gasdotto Cina-Asia centrale, espandere la cooperazione lungo la catena industriale energetica e promuovere la transizione a basse emissioni di carbonio nel settore energetico. Dobbiamo anche rafforzare la cooperazione in materia di intelligenza artificiale, big data, cloud computing e altri settori ad alta tecnologia in modo che i nostri popoli possano godere della comodità resa possibile dalle alte tecnologie.

Terzo, dobbiamo rafforzare lo scudo per la difesa della pace. La pace è un’aspirazione condivisa dai popoli di tutti i Paesi della regione. Dobbiamo continuare a combattere le forze terroristiche, estremiste e separatiste, approfondire la cooperazione in settori quali la gestione e il controllo delle frontiere, la lotta all’uso terroristico di Internet e le operazioni congiunte e lavorare insieme per rafforzare la rete di sicurezza regionale.

La pandemia di Covid-19 dimostra ancora una volta che il virus non rispetta i confini e che l’umanità condivide un futuro comune. La Cina continuerà a fornire vaccini e forniture antiepidemiche ai Paesi dell’Asia centrale e intensificherà la produzione congiunta e il trasferimento tecnologico per quanto riguarda i vaccini e i medicinali anti-Covid. Qui, desidero annunciare che nel 2022 la Cina fornirà un ulteriore aiuto di 50 milioni di dosi di vaccini ai Paesi dell’Asia centrale e istituirà centri di medicina tradizionale nei Paesi con tale necessità. La Cina chiede anche la creazione di un’alleanza tra i settori sanitari di Cina e Asia centrale.

L’Afghanistan è il nostro comune vicino e partner. Un Afghanistan pacifico e stabile che goda di sviluppo e prosperità è nell’interesse comune dei nostri sei Paesi. La Cina sostiene l’Afghanistan nella creazione di una struttura politica aperta e inclusiva attraverso il dialogo e la consultazione e invita la comunità internazionale ad accelerare la fornitura di assistenza umanitaria al Paese. Incoraggiamo e sosteniamo l’Afghanistan a compiere una rottura netta con il terrorismo e speriamo che vivrà in amicizia con i Paesi vicini.

Quarto, abbiamo bisogno di costruire una famiglia con interazioni diverse. Gli scambi rendono le civiltà colorate e l’apprendimento reciproco le fa prosperare. Dobbiamo promuovere un quadro sfaccettato di scambi interpersonali, accelerare la creazione di centri culturali nei rispettivi Paesi, condurre attivamente il dialogo sul patrimonio culturale e continuare a promuovere gli scambi tra donne, gruppi di riflessione, media e altri campi. Dobbiamo rafforzare la cooperazione turistica. La Cina costruirà piattaforme per i Paesi dell’Asia centrale per promuovere le loro risorse turistiche ed è pronta a rendere tutti e cinque i Paesi dell’Asia centrale destinazioni approvate per i turisti cinesi. La Cina propone di organizzare un forum di amicizia tra popoli tra Cina e Asia centrale e si adopererà per portare il numero di città gemellate con i cinque Paesi a 100 coppie nei prossimi cinque-dieci anni.

I giovani rappresentano il futuro di un Paese. Nei prossimi cinque anni, la Cina fornirà 1.200 borse di studio governative ai cinque Paesi dell’Asia centrale, con priorità sull’apertura degli Istituti Confucio e delle Aule Confucio. Organizzeremo anche diversi eventi, tra cui un festival delle arti giovanili in Cina e in Asia centrale e un campo per giovani leader in Cina e Asia centrale dal titolo “Ponte del futuro”.

A breve si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Diamo il benvenuto agli atleti dei Paesi dell’Asia centrale a prendere parte ai Giochi in Cina e auguriamo loro buone prestazioni. Siamo inoltre pronti a ospitare il festival artistico online “Colorful Central Asia” nell’ambito del Festival culturale olimpico “Meet in Beijing”.

Quinto, dobbiamo proteggere il villaggio globale che gode di pace e sviluppo. Non molto tempo fa, ho proposto l’Iniziativa di sviluppo globale alle Nazioni Unite e ho chiesto sforzi congiunti per affrontare i rischi e le sfide e far avanzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Qui, desidero annunciare che nei prossimi tre anni il governo cinese fornirà una sovvenzione di 500 milioni di dollari ai Paesi dell’Asia centrale a sostegno dei programmi di sostentamento e offrirà 5.000 opportunità di seminari e workshop per aiutare i Paesi dell’Asia centrale a formare professionisti nella sanità, nella riduzione della povertà per lo sviluppo agricolo, nella connettività, nella tecnologia dell’informazione e in altri campi e rafforzare la forza trainante per lo sviluppo autogenerato.

Colleghi,

Come recita un antico proverbio cinese, “Anche il viaggio più breve non può essere terminato senza fare il primo passo. Anche il compito più banale non può essere portato a termine senza intraprendere azioni“. Per promuovere il benessere dei popoli dei nostri sei Paesi, rinnoviamo la nostra amicizia, promuoviamo la cooperazione e lavoriamo insieme per creare un futuro più luminoso per le relazioni tra la Cina e i Paesi dell’Asia centrale e costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità .

Grazie.

