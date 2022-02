Breakingnews #Ucraina #Russia 27/2/22 ore 09.00. Evitare la distruzione della città.

Sembra che i russi stiano provando ad entrare lentamente a Karkhov. In azione solo veicoli leggeri e fanteria. Probabilmente vogliono a tutti i costi evitare la distruzione della città. Non ci vuole un genio per capire che questa tattica ha molti aspetti negativi per gli attaccanti.

Dopo giorni di strike su aeroporti e abbattimenti reciproci l’aviazone russa ha ormai preso il controllo dello spazio aereo ad est del dniepr. Diverse batterie antiaeree a corto raggio sono state spostate sulla linea del fronte per coprire l’offensiva russa.

Anche ieri i russi hanno perso almeno un mi24, mentre gli ucraini almeno un su25.

Molta confusione sul campo di battaglia. Anche per l’aviazione è facile essere oggetto di fuoco amico. Nella regione di Kiev un soldato di fanteria ucraino per poco non abbatte un mig29 ucraino con un manpads. Già su kiev la contraerea aveva abbattuto per errore un su27 di Kiev. Penso che da parte russa ci siano stati episodi simili di fuoco amico. Altro video da parte ucraina mostra un mrap ucraino sparare, senza con conseguenze, contro una batteria antiaerea ucraina in marcia. Come scritto prima anche i russi hanno, sicuramente, gli stessi problemi, solo che a disposizione abbiamo solo fonti ucraine. Tranne i ceceni, che pubblicano un video di un deposito militare ucraino catturato, i soldati russi non stanno rilasciando alcun video dal campo di battaglia. Fonti col contagocce ci arrivano dai separatisti. La gran parte dei video che giunge sino a noi è girato dai civili ucraini.

Questo, ovviamente, non ci permette di avere una chiara idea di cosa accade sul campo.

