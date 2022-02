Le comunicazioni del Ministero della Difesa sulle operazioni in Ucraina

“Dopo che la parte ucraina ha abbandonato il processo negoziale, oggi a tutte le unità è stato ordinato di sviluppare un’offensiva in tutte le direzioni secondo il piano operativo.

Raggruppamenti di truppe della DPR e della LPR, con il supporto di fuoco delle Forze armate della Federazione Russa, stanno sviluppando il successo dell’offensiva contro le posizioni delle forze armate ucraine. Le unità delle forze armate della Repubblica popolare di Lugansk continuano la loro offensiva in direzione del villaggio di Rubizhne.

Le truppe dell’LPR hanno ampliato la zona offensiva e sono avanzate dall’inizio dell’operazione fino a una profondità di 46 chilometri, dopo aver catturato gli insediamenti di Shchastya e Muratovo.

Il raggruppamento di truppe della Repubblica popolare di Donetsk, avanzando in direzione di Petrivske di altri 10 chilometri ha preso il controllo degli insediamenti di Starognatovka, Oktyabrskaya e Pavlopol.

I battaglioni nazionalisti utilizzano le cosiddette “Bander-cars”, che hanno una maggiore capacità di cross-country e sono dotate di armi leggere o mortai di grosso calibro. Questa tattica è usata dai terroristi internazionali in Siria.

La sera del 25 febbraio, durante l’evacuazione di 82 militari ucraini che volontariamente avevano deposto le armi dall’isola di Zmeiny, 16 barche della Marina ucraina, utilizzando le “tattiche dello sciame”, hanno tentato di attaccare le navi della flotta del Mar Nero.

Si Sottolinea che parte delle barche ucraine attaccanti operavano sotto la copertura di navi civili.

Lo scopo di questo attacco era, prima di tutto, la vendetta sui militari ucraini che avevano deposto le armi e le accuse dell’esercito russo nelleliminazione dei prigionieri. A seguito della battaglia navale, 6 barche della Marina ucraina sono state distrutte. Nessuno degli 82 militari ucraini dell’isola dei serpenti è rimasto ferito.

Durante l’attacco delle barche ucraine, i veicoli aerei strategici senza pilota statunitensi RQ-4 Global Hawk e MQ-9A Ripper stavano sorvolando sull’area della provocazione. È molto probabile che siano stati gli UAV americani a dirigere le barche ucraine contro le navi della flotta russa del Mar Nero.

Il regime nazionalista di Kiev distribuisce in maniera massiccia e incontrollabile armi leggere automatiche, lanciagranate e munizioni ai residenti degli insediamenti ucraini. Il coinvolgimento della popolazione civile ucraina da parte dei nazionalisti nelle ostilità porterà inevitabilmente a incidenti e vittime. Chiediamo al popolo ucraino di essere consapevole, di non soccombere a queste provocazioni del regime di Kiev e di non esporre se stesso e i suoi cari a sofferenze inutili.

I nostri dati di intelligence continuano a registrare il dispiegamento di unità missilistiche e di artiglieria da parte di nazionalisti ucraini nelle aree residenziali non solo a Kiev, ma anche in altre città ucraine. La leadership dell’Ucraina ha ripetutamente affermato di non nascondersi dietro la popolazione civile e di non piazzare armi pesanti nelle città. Una bugia del genere può portare a terribili conseguenze.

Guardare i numerosi filmati di Kiev, Kharkov e di altre città, che ora vengono distribuiti non solo dai media, ma anche su Internet.

Ciò viene fatto intenzionalmente, per provocare attacchi di rappresaglia da parte delle forze armate russe contro i residenti degli insediamenti. La leadership nazionalista ucraina usa gli stessi metodi dei terroristi.

Ci appelliamo al popolo ucraino: chiediamo alle autorità criminali di Kiev di rimuovere immediatamente tutte le armi pesanti dalle loro case e dalle aree residenziali delle città.

Le forze armate russe non infliggono attacchi alle aree residenziali delle città ucraine.”

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-le_comunicazioni_del_ministero_della_difesa_sulle_operazioni_in_ucraina/45289_45344/